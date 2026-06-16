La Justicia advierte sobre la posible revocación de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner

La situación judicial de la ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, ingresó en una fase de especial atención luego de que la Justicia evaluara la posibilidad de revocar la prisión domiciliaria que cumple en su residencia ubicada en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

El juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu emitió una intimación formal dirigida a la ex mandataria, en la que le exige el cumplimiento estricto de las reglas de su detención domiciliaria. En dicha advertencia, el magistrado fue explícito al señalar que el beneficio podría ser dejado sin efecto si continúan las conductas que, según la evaluación judicial, alteran el orden público.

El eje de la preocupación del tribunal radica en la reiteración de manifestaciones y hechos ocurridos en las inmediaciones del domicilio, los cuales han derivado en una revisión del alcance de las condiciones impuestas para este tipo de modalidad de cumplimiento de pena.

Los incidentes del domingo frente a San José 1111

La resolución judicial surge como respuesta directa a los hechos registrados el pasado domingo frente al edificio donde reside la ex presidenta. En esa jornada se llevó adelante un "banderazo", que incluyó:

Cortes de calles en las zonas aledañas

Aglomeramiento de personas en la vía pública

Intervenciones que afectaron la circulación del barrio

Según la valoración judicial, estos episodios configuraron una alteración significativa del orden en el entorno inmediato del domicilio de Cristina Kirchner, con impacto directo sobre la dinámica habitual del barrio de Constitución.

Un elemento particularmente relevante para la Justicia fue la interpretación de la participación activa de la ex mandataria en la convocatoria. En ese sentido, se señaló que Cristina Kirchner habría contribuido al despliegue de una bandera de grandes dimensiones, la cual cruzaba la calle y estaba sostenida por cables entre su balcón y el edificio de enfrente.

Este hecho fue incorporado como parte del análisis sobre la eventual vulneración de las condiciones impuestas en el régimen de detención domiciliaria.

La fundamentación del tribunal y las condiciones de la detención

La postura del juzgado se sustenta en la interpretación de que los episodios mencionados no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de una dinámica que podría estar en tensión con las reglas de convivencia y restricción propias del régimen de prisión domiciliaria.

En este sentido, se destacó que la situación afectó la convivencia con los vecinos del barrio, debido a:

Reiteradas manifestaciones en el entorno del domicilio

Instalación de estructuras que interfieren con el espacio público

Alteración de la vida cotidiana en la zona

El tribunal subrayó que la modalidad de detención domiciliaria implica el respeto de normas de comportamiento orientadas a preservar la convivencia pacífica y evitar la afectación del orden público en el entorno donde se cumple la medida.

Asimismo, se indicó que este tipo de intervenciones en la vía pública requiere autorizaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que los hechos descriptos podrían encuadrarse en una posible contravención según el marco regulatorio vigente.

Impacto en la convivencia barrial y evaluación de conductas

La resolución judicial también pone el foco en el impacto territorial de los hechos. De acuerdo con la evaluación del tribunal, las condiciones en las inmediaciones de San José 1111 se habrían visto alteradas por la repetición de manifestaciones y por la instalación de elementos que afectan la circulación y el uso normal del espacio urbano.

Este punto resulta central en la argumentación judicial, ya que se considera que el régimen de detención domiciliaria no solo regula la situación individual de la persona detenida, sino también su interacción con el entorno inmediato y el respeto por las normas de convivencia urbana.

En ese marco, la Justicia interpreta que la continuidad de estos episodios podría comprometer el equilibrio entre el cumplimiento de la medida judicial y el funcionamiento cotidiano del barrio.

Marco normativo y posibles consecuencias judiciales

Finalmente, la resolución firmada por el juez Rodrigo Giménez Uriburu invoca el artículo 34 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, que regula el régimen de cumplimiento de condenas.

Este artículo establece la facultad del magistrado de adoptar medidas más restrictivas en caso de incumplimientos, incluyendo la posibilidad de modificar el régimen de detención.

En este contexto, la advertencia judicial es clara: ante nuevos incumplimientos considerados injustificados, el juez podría disponer el traslado de Cristina Kirchner a un establecimiento penitenciario común.

De este modo, el caso queda abierto a una evaluación continua por parte de la Justicia, que ha dejado asentado que el mantenimiento del beneficio de la prisión domiciliaria dependerá del estricto respeto a las condiciones impuestas y de la ausencia de nuevas situaciones que sean interpretadas como alteraciones del orden público o incumplimientos del régimen vigente.