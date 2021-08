Continúa la protesta de las trabajadoras precarizadas en Andalgalá

Trabajadoras precarizadas de la Municipalidad de Andalgalá, a cargo del intendente Eduardo Córdoba, continúan protestando en el ingreso al “Mini CAPE” reclamando mejores condiciones laborales.

Son siete trabajadoras que vienen desempeñándose en diferentes escuelas del departamento hace más de ocho años, siempre bajo la misma condición de precarización laboral y de contratación, por lo cual decidieron instalarse en la entrada del edificio hasta obtener una respuesta favorable por parte del Gobierno municipal o provincial.

Según comentaron a diario La Unión, tienen entendido que el senador Horacio Gutiérrez se reunió con el gobernador Raúl Jalil en los últimos días para comunicarle el pedido de las trabajadoras, pero aún no pudieron ponerse en contacto con el legislador.

Cabe mencionar que el fin de semana pasado las manifestantes acusaron que el senador Gutiérrez las había amenazado que en caso de no deponer la protesta, habría consecuencias legales. “No tenemos miedo a sus amenazas, tenemos más miedo de no poder llevar el pan a nuestros hijos, de enfermarnos y no tener acceso a un tratamiento adecuado, ya que en la precariedad de nuestro trabajo no contamos con obra social, ni seguro médico”, contestó una de las trabajadoras.