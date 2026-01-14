Murió Melania Pérez, referente del canto popular del norte argentino

La cultura del norte argentino atraviesa un momento de profundo pesar tras el fallecimiento de Melania Pérez, destacada cantante e intérprete de música folklórica, cuya trayectoria la convirtió en una referencia ineludible del canto popular regional. Su partida enluta al ámbito cultural y deja un legado artístico construido con sensibilidad, estudio y una permanente búsqueda estética, que trascendió las fronteras de Salta e impactó en todo el NOA, incluida Catamarca.

Melania Pérez creció inmersa en un entorno atravesado por sonidos y tradiciones. Proveniente de una familia en la que la música era parte de la vida cotidiana, su abuelo organizaba carpas para los carnavales y dirigía una orquesta, mientras que sus tíos integraban bandas musicales. En ese contexto diverso y atento, donde convivían distintos géneros, fue forjando desde temprana edad su identidad artística.

Su ingreso profesional a la música se dio en marzo de 1965, cuando fue convocada para integrar el grupo vocal Las Voces Blancas. Dos de sus integrantes, salteños con quienes había compartido experiencias musicales en la infancia, viajaron especialmente para tomarle una prueba y luego la llevaron a Buenos Aires. Con apenas 17 años, se sumó a un conjunto que pronto se destacaría por su originalidad armónica. Su voz aportó un sello folklórico distintivo, clave para la identidad del grupo, que logró grabaciones en un sello discográfico de relevancia, giras nacionales e internacionales y la consagración en el Festival de Cosquín en 1967. Además, obtuvieron el primer premio en el Festival Odol de la Canción, emitido por Canal 13, con la zamba Pastor de Nubes.

De manera paralela a su carrera artística, Melania sostuvo una intensa formación académica. Estudió canto con la profesora española María Contreras, realizó cursos de fonoaudiología e integró el Coro de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Diferencias de criterio artístico y personales motivaron su alejamiento de Las Voces Blancas y su regreso a Salta, donde en 1972 se incorporó al cuarteto vocal El Vale Cuatro, armonizado y dirigido por Gustavo "Cuchi" Leguizamón, junto a Rubén Palavecino, Chacho Campos y Arsenio Lucero, con presentaciones en distintos escenarios provinciales.

En 1974 inició su carrera como solista y participó en el Festival Nacional de Paso del Salado, en Santa Fe, donde obtuvo el primer premio en canto por decisión unánime del jurado y del público. Su actuación fue especialmente reconocida por un repertorio inédito y de alto nivel artístico. Posteriormente conoció a "Hicho" Vaca, con quien conformó el Dúo Herencia, consolidando un profundo vínculo personal y creativo. El dúo recorrió escenarios de todo el país, grabó para el sello Odeón y obtuvo la mención consagratoria en Cosquín 1981.

En 1985, Melania Pérez integró la edición especial Las Joyas de la Música Argentina junto a figuras consagradas del folclore nacional y realizó giras por el norte argentino con el espectáculo La Gente de Uno, junto a reconocidos poetas y músicos como Manuel J. Castilla, Walter Adet, Raúl Aráoz Anzoátegui, Carlos Hugo Aparicio, Jacobo Regen, Gustavo "Cuchi" Leguizamón, José Juan Botelli y Patricio Jiménez.

Con su fallecimiento, Salta y el conjunto del norte argentino despiden a una artista íntegra, de voz profunda y compromiso sostenido con la poesía y el folclore. Su obra permanece como testimonio vivo de una forma honesta, sensible y profundamente regional de habitar el canto, presente en la memoria cultural de provincias como Catamarca y de todo el NOA.