Convocatoria del Gobierno: los gremios van a pedir un aumento superior al que propondría el Ejecutivo

Está previsto que en la jornada de este miércoles se concrete el encuentro convocado por el mismo Ejecutivo provincial y los gremios. Al frente de las reuniones estarán las ministras de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria y de Economía, Alejandra Nazareno. Está previsto a las 10 de la mañana las funcionarias se vean la cara con los representantes de los sindicatos que nuclean a los trabajadores del Estado, en tanto que a las 11 horas las ministras recibirán a la Intersindical Docente.

En la previa se conoció que la Provincia les propondrá un aumento del 4.9%, además que los acuerdos de ahora en más sean trimestrales. En principio, no sólo la cifra será rechazada por los sindicatos sino que también esta posibilidad consideran ellos que los vuelve a dejar por debajo de las cifras que marcan la inflación.

Intersindical

Por caso, la visión de los gremios docentes es también diversas en cuanto a los porcentajes que creen deben solicitar a la Provincia. Cualquiera de ellas, todas superarán la propuesta oficial. Se sabe que SIDCa solicitará un aumento del 50% y desde SUTECA, se adelantó a Diario La Unión que el porcentaje será el que "quedó pendiente de 2021, es decir del 11%, más lo que va de este año en retroactivo al 1º de Enero y con cláusula gatillo permanente".

El gremio que conduce Juan Godoy además suma un paro de 24hs. "Proponemos el no inicio del ciclo lectivo por los reiterados incumplimientos de eternos acuerdos paritarios. Podríamos cansarnos de enumerar lo que está pendiente. Titularizaciones, horas cátedras y horas reloj, etc". El gremialista sentenció que lo del año pasado, en relación a los encuentros con el Gobierno no ha sido sino una "trampa permanente".