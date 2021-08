Corpacci: Fuimos aliados, luego adversarios políticos pero siempre con mutuo respeto"

La senadora nacional por el Frente de Todos y ex mandataria provincial, Lucía Corpacci expresó su pesar por el fallecimiento del ex gobernador del Frente Cívico y Social, Eduardo Brizuela del Moral, acontecido está mañana en un sanatorio de esta Capital tras permanecer varias semanas internado por una afección pulmonar.

Corpacci le dedicó unas sentidas palabras a quién fue su compañero de fórmula en las elecciones provinciales celebrada en 2007. Por ese entonces, con más del 50 % de los votos Brizuela del Moral fue reelecto al frente de la provincia y Corpacci asumió la vicegobernación hasta el 2009 tras presentar su renuncia, y en 2011 fue elegida Gobernadora tras derrotar a Brizuela del Moral.

“Fuimos aliados en la transversalidad y luego adversarios políticos pero siempre existió un mutuo respeto personal", remarcó la ex gobernadora. Y agregó: "Sin dudas no pasó por esta vida en vano. Fue Intendente de nuestra capital, Rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Senador Nacional, Gobernador de nuestra provincia y desde hace varios años Diputado Nacional", expresó Corpacci en las redes sociales.