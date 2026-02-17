Criptogate $Libra: la pista de la transferencia millonaria de Hayden Davis que vincula a un jubilado de Tigre

En el complejo entramado del denominado "Criptogate $Libra", una nueva y reveladora pista ha puesto el foco sobre la zona norte del Gran Buenos Aires, específicamente en el municipio de Tigre. Las investigaciones judiciales han logrado identificar una transferencia millonaria de dólares digitales que conecta de manera directa al promotor texano del proyecto, Hayden Davis, con un residente argentino de 75 años. Este hallazgo resulta una pieza fundamental para los investigadores locales, ya que la maniobra se ejecutó en una coincidencia temporal asombrosa con eventos de alta relevancia política y financiera en el país.

El eje de la investigación, según datos proporcionados por la Agencia Noticias Argentinas, señala la participación de un jubilado identificado como Orlando Rodolfo Mellino. La supuesta implicación de Mellino en la maniobra surgió a partir de información crucial aportada desde el exterior por la plataforma virtual Bitget, la cual confirmó que una de las cuentas que buscaba la justicia argentina le pertenecía fehacientemente. El movimiento de fondos se registró el pasado 30 de enero de 2025, una fecha que los investigadores han marcado con rojo en el calendario de la causa.

El rastro del dinero y la conexión con el poder

La trazabilidad del dinero digital permitió determinar que, pocos días antes del lanzamiento oficial de la criptomoneda $Libra, Mellino recibió un millón de dólares en USDT, la versión del dólar en el ecosistema de activos digitales. Lo que dota al caso de una dimensión institucional es que el envío de los fondos se realizó el mismo día en que Hayden Davis mantenía una reunión con el presidente de la Nación, Javier Milei. De hecho, la operación financiera se habría gestado en el mismo marco temporal en que el operador estadounidense publicaba en sus redes sociales una fotografía oficial junto al mandatario argentino.

La identificación de la billetera de origen fue posible gracias a un error de seguridad operativa del propio Davis. Luego de que el precio de la criptomoneda $LIBRA se derrumbara, provocando una legión de damnificados a nivel global, el promotor texano procedió a pagar un resarcimiento al empresario estadounidense Dave Portnoy, quien había perdido cinco millones de dólares en la estafa. Debido a que Portnoy mantiene sus billeteras virtuales con carácter público, los peritos pudieron identificar la dirección desde la cual Davis realizó el reembolso. Al seguir ese rastro, los investigadores locales detectaron que, minutos antes de que Davis publicara su foto con el presidente Milei en su perfil de la red social X, dos direcciones pertenecientes al empresario enviaron USDC 507.500 cada una con destino a la cuenta de Mellino.

Maniobras de triangulación y sospechas de blanqueo

De acuerdo con los dictámenes presentados por el fiscal Eduardo Taiano, la dirección referenciada técnicamente como CPS9 en la plataforma Bitget es propiedad de Orlando Rodolfo Mellino. Sin embargo, el dinero no permaneció estanco en esa cuenta. Pocas horas después de la recepción del millón de dólares digitales, el jubilado de Tigre, o quien operaba sus claves de acceso, procedió a reenviar la totalidad de los fondos hacia una nueva cuenta cuyo propietario todavía permanece en el anonimato para las autoridades.

La sofisticación de la maniobra de salida quedó demostrada en la celeridad de las transacciones. El millón de dólares fue fraccionado y enviado a través de cuatro transferencias distintas que se ejecutaron en un lapso de apenas 13 minutos. Para los investigadores, esta dinámica de movimientos rápidos sugiere que la cuenta del ciudadano de Tigre pudo haber funcionado como una plataforma de paso para una operación de blanqueo. El objetivo final de esta triangulación sería la conversión del dinero virtual, proveniente de la operación fraudulenta, en efectivo físico, borrando así el rastro de origen de Hayden Davis y eludiendo los controles financieros internacionales tras el colapso del proyecto $Libra.