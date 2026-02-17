Seguridad en Catamarca: 170 nuevos efectivos se suman a la prevención

En un movimiento estratégico destinado a consolidar las políticas de seguridad pública, el Gobierno de la provincia de Catamarca ha formalizado la incorporación de una nueva camada de efectivos a las fuerzas de seguridad. La decisión, que se traduce en el alta inmediata de 170 egresados, busca no solo robustecer la presencia policial en las calles, sino también optimizar las tareas de prevención y seguridad en todo el territorio provincial.

Esta medida fue confirmada por las máximas autoridades del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia. La fundamentación detrás de este incremento en el pie de fuerza es doble: por un lado, responde a la necesidad técnica de contar con un mayor número de numerarios destinados a la prevención del delito; por el otro, se apoya en la destacada calidad profesional que ha demostrado esta reciente cohorte de egresados de la Escuela de Cadetes y la Escuela de Suboficiales y Agentes.

La incorporación de estos nuevos efectivos no es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso de formación riguroso. Los oficiales y agentes han sido asignados oficialmente a diversas unidades operativas tras haber completado con éxito un programa de capacitación integral. La currícula de formación se centró en ejes fundamentales para el servicio moderno, tales como:

Procedimientos policiales: Técnicas de intervención y protocolos de actuación legal.

Seguridad vial: Control y ordenamiento del flujo vehicular y prevención de siniestros.

Emergencias: Respuesta rápida ante situaciones de riesgo y auxilio ciudadano.

Tecnología aplicada: Uso de herramientas digitales y sistemas avanzados para la labor policial cotidiana.

Estas experiencias educativas han sido calificadas como fundamentales para mantener la profesionalización de las fuerzas de seguridad, uno de los pilares de la gestión gubernamental actual. El objetivo último es la actualización constante de las habilidades de los efectivos para adaptar sus prácticas a las demandas cambiantes de la sociedad en su conjunto.

Distribución del personal según el decreto provincial

El esquema de incorporación quedó sellado mediante un decreto firmado por el gobernador Raúl Jalil. La norma detalla una distribución específica que abarca tanto a la Policía de la provincia como al Servicio Penitenciario, garantizando un refuerzo multidisciplinario en las áreas críticas de seguridad. El desglose de los 170 nuevos numerarios es el siguiente:

80 Agentes de Policía: Destinados principalmente a tareas operativas y de proximidad.

87 Oficiales Ayudantes con Orientación Policial: Personal jerárquico formado en la Escuela de Cadetes para el mando y la planificación.

3 Oficiales Sub Adjutores Ayudantes con Orientación Penitenciaria: Especialistas que se integrarán al Servicio Penitenciario para fortalecer la custodia y reinserción.

Esta composición asegura que tanto la Escuela de Cadetes como la Escuela de Suboficiales y Agentes aporten personal calificado en sus respectivos niveles escalafonarios, integrando a los Oficiales Ayudantes, Oficiales Penitenciarios y Agentes en un solo esfuerzo coordinado por la seguridad pública.

Diálogo y mejoras laborales

Más allá del refuerzo numérico en las filas policiales, el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia ha trazado una hoja de ruta para abordar la situación interna de la fuerza. En este sentido, se anunció oficialmente que durante el transcurso de la próxima semana se abrirá la Mesa de Diálogo.

Este espacio está concebido como una instancia de intercambio para poner en común las necesidades de los integrantes de la denominada "familia policial". La Mesa de Diálogo tendrá como fin primordial acordar mejoras laborales que dignifiquen la tarea del personal y aseguren que la institución cuente con las condiciones necesarias para desempeñar su función con excelencia. Esta iniciativa se enmarca en las políticas de mejora institucional que el Ministerio busca profundizar a corto plazo.

La integración de los 170 nuevos agentes y oficiales representa, de este modo, un avance significativo en la estructura de prevención de Catamarca, combinando la incorporación de capital humano altamente capacitado con el compromiso de diálogo para fortalecer el bienestar de quienes velan por la seguridad de la ciudadanía.