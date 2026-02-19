Crisis en Fate: trabajadores protestan y se cruzan con la Gendarmería

La jornada de este jueves comenzó con un escenario de alta conflictividad social en el norte del Conurbano Bonaerense. En un contexto de profunda crisis en el sector industrial, los trabajadores de Fate llevaron su reclamo a la ruta Panamericana, específicamente en el tramo del Acceso Tigre, lo que derivó en un tenso cara a cara con las fuerzas de seguridad nacionales. La medida de fuerza, que busca visibilizar el conflicto tras una ola masiva de cesantías, transformó una de las arterias viales más importantes del país en un teatro de operaciones de control de disturbios.

La manifestación se concentró estratégicamente en el límite entre San Fernando y San Isidro, situándose con precisión en el cruce de la calle Uruguay, a la altura de la localidad de Virreyes. La elección del sitio no es azarosa: el piquete se instaló a pocos metros de la sede central de la empresa Fate, la firma de neumáticos cuyo conflicto gremial ha escalado rápidamente en las últimas horas.

Desde las 7:30 de la mañana, grupos de manifestantes se posicionaron sobre el asfalto del Ramal Tigre de la Panamericana, en el sentido que fluye hacia la Capital Federal. El impacto en la movilidad urbana fue inmediato, logrando que la protesta impida la circulación vehicular hacia la ciudad de Buenos Aires, generando kilómetros de congestión y obligando a los conductores a buscar vías alternativas en una hora pico de alta densidad de tráfico.

Solidaridad gremial y representación política

El reclamo, nacido originalmente de los operarios de la planta de neumáticos, ha trascendido los límites de la propia empresa. La movilización de hoy contó con un marcado acompañamiento de diversos sectores que refuerzan la base de la protesta. Según los reportes desde el lugar, el esquema de apoyo se organizó de la siguiente manera:

Organizaciones sociales y partidos de izquierda: Se sumaron activamente al piquete, aportando logística y presencia territorial.

Representantes sindicales en conflicto: Dirigentes y trabajadores de otras compañías que atraviesan situaciones de crisis, como Georgalos y Lustramax, se plegaron a la manifestación en señal de unidad.

Vínculos gremiales-políticos: Se destacó la presencia de delegados de los gremios del sector que forman parte de agrupaciones de izquierda, lo que otorgó un marco de mayor organización política a la protesta.

El motor principal de la furia de los manifestantes es el rechazo al cierre de la empresa de neumáticos Fate. La angustia de las familias afectadas se traduce en una cifra alarmante que fue el eje central de las banderas y pancartas presentes en la ruta: 920 despedidos. Para los trabajadores, la pérdida de estos puestos de trabajo representa no solo un golpe a la economía regional de San Fernando y zonas aledañas, sino el fin de una fuente de sustento para casi un millar de hogares.

El despliegue de Gendarmería

Ante la interrupción total del tránsito, el Estado respondió con el envío de la Gendarmería Nacional. Los agentes de la fuerza federal montaron una guardia de seguridad y procedieron a acercarse a la zona de la protesta con el objetivo inicial de pedir a los manifestantes que liberen el tránsito.

Sin embargo, la disposición de las fuerzas de seguridad fue de una rigurosidad extrema para evitar el avance de la columna de protesta. Los puntos clave del operativo incluyeron:

Barrera férrea de agentes: Una formación compacta de efectivos se interpuso entre los manifestantes y el resto de la traza vial.

Equipamiento antidisturbios: El personal de Gendarmería se presentó pertrechado con escudos, cascos y uniformes específicos para el control de masas.

Contención perimetral: El objetivo declarado fue impedir que avancen más allá del sitio elegido originalmente para la protesta, manteniendo el conflicto encapsulado en el cruce de Uruguay.

Hasta el momento, la situación mantiene un equilibrio precario entre el derecho a la protesta por los despidos y la orden de las fuerzas federales de restablecer la circulación en la Panamericana. La tensión en el norte del Gran Buenos Aires continúa en ascenso mientras los trabajadores mantienen su postura de no abandonar el asfalto.