Ruta 43: acuerdo clave entre Catamarca y Galan Litio para su pavimentación

En un paso decisivo para la consolidación de la infraestructura productiva en el norte argentino, el Gobierno de Catamarca y la empresa Galan Litio han formalizado un convenio de financiamiento destinado a la construcción y pavimentación del primer tramo de la Ruta Provincial N°43. Esta arteria, ubicada en el departamento de Antofagasta de la Sierra, se erige como un eje estratégico para la conectividad y la actividad minera en la Puna catamarqueña.

El acuerdo fue rubricado con la presencia de las máximas autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Raúl Jalil y el vicegobernador Rubén Dusso. También participaron los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti, junto al director general de Galan Litio, Juan Pablo Vargas de la Vega.

La empresa se comprometió a realizar un aporte voluntario y excepcional de 250.000 dólares, fondos que serán destinados con exclusividad a financiar las tareas en el trayecto comprendido entre la Villa de Antofagasta de la Sierra y el límite con la provincia de Salta.

El proyecto contempla una intervención profunda sobre una traza de 60,3 kilómetros, donde se realizarán trabajos de obra básica y pavimentación. Los objetivos centrales de esta inversión son:

Optimización de la logística minera: Facilitando el transporte de insumos y recursos.

Facilitando el transporte de insumos y recursos. Mejora de la seguridad vial: Garantizando caminos más seguros para trabajadores y habitantes.

Garantizando caminos más seguros para trabajadores y habitantes. Integración territorial: Fortaleciendo la conexión de las comunidades aisladas de la región.

Para garantizar la transparencia y el destino de los fondos, el aporte se canalizará a través del Fideicomiso Fondo Fiduciario de Regalías Mineras (FFRM). Esta operación se fundamenta en el artículo 3.1 del contrato de fideicomiso minero, el cual prevé contribuciones extraordinarias de las empresas del sector para la ejecución de obra pública en zonas de yacimientos.

Asimismo, la transacción se realiza bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Galan Litio deberá concretar el desembolso en un único pago dentro de los cinco días hábiles posteriores a la firma del convenio. La Dirección Provincial de Vialidad (DPV), en su carácter de organismo comitente, será la encargada de supervisar el avance de los trabajos y aplicar los fondos al pago de los certificados correspondientes.

Desde el Poder Ejecutivo provincial subrayaron la importancia de este esquema de financiamiento mixto. Al integrar al sector privado que utiliza activamente la traza, se logra acelerar la mejora de una ruta vital para el desarrollo de la Puna. Esta sinergia no solo busca la reducción de costos logísticos, sino también el fortalecimiento de la infraestructura regional, impactando directamente en la calidad de vida de las comunidades locales.