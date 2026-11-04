Cristina celebró la derrota de Trump con una chicana: "¡Beautiful morning!"

Con una chicana en inglés, la expresidenta Cristina Kirchner celebró la derrota de los republicanos en las elecciones legislativas de Estados Unidos. "¡Beautiful morning!", publicó la exmandataria, en una referencia que también apeló a la frase "Hermosa mañana", popularizada por el actor Guillermo Francella a través de sus burlas futboleras.

La reacción de Kirchner llegó luego de que se confirmara el resultado adverso para el partido del presidente estadounidense Donald Trump. La expresidenta había anticipado previamente que los republicanos perderían los comicios, en línea con las proyecciones que mostraban las encuestas.

El mensaje de la exmandataria no se limitó a una celebración del desenlace electoral. También se inscribió en sus cuestionamientos al papel de Trump en la política latinoamericana y, particularmente, al apoyo que el mandatario norteamericano brindó a gobiernos de derecha de la región.

Beautiful morning!!! — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 4, 2026

La advertencia que había formulado en una entrevista

Antes de las elecciones, Cristina Kirchner había expresado su análisis sobre el escenario político estadounidense en una entrevista concedida a The Washington Post. Allí planteó una paradoja vinculada con la influencia de Trump en América Latina y las posibilidades de su propio partido en las urnas.

"Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país", había afirmado la expresidenta.

La frase anticipaba el sentido de su posterior publicación en redes sociales. Para Kirchner, la derrota republicana representaba un resultado electoral que contrastaba con las acciones de Trump en favor de sectores políticos de derecha en distintos países latinoamericanos.

La exmandataria volvió sobre esa interpretación luego de conocerse el resultado de las legislativas, al utilizar la expresión "Beautiful morning" en su cuenta de X. La frase, además de funcionar como una chicana, recuperó una referencia popular del humor argentino.

El respaldo de Trump al Gobierno argentino

Uno de los puntos centrales de las críticas de Cristina Kirchner estuvo relacionado con la asistencia financiera que Estados Unidos brindó a la Argentina en 2025, antes de las elecciones legislativas en las que se impuso el oficialismo.

La expresidenta cuestionó las intervenciones de Trump en respaldo de gobiernos de derecha, y mencionó el apoyo financiero a la administración argentina como parte de ese escenario. La asistencia había sido otorgada antes de los comicios legislativos nacionales, en los que el oficialismo consiguió una victoria.

En ese contexto, el resultado electoral estadounidense adquirió una dimensión vinculada con la política argentina. La relación entre Trump y el Gobierno de Javier Milei se convirtió en uno de los elementos señalados por Kirchner al cuestionar el respaldo del presidente norteamericano a la administración nacional.

Milei había llamado a respaldar a los republicanos

El presidente Javier Milei es uno de los principales aliados de Donald Trump en la región y, antes de las elecciones legislativas estadounidenses, había expresado públicamente su respaldo al Partido Republicano.

A mediados de octubre, durante un discurso en la Gala Oficial de la Herencia Hispana celebrada en Washington, el mandatario argentino llamó a fortalecer el rumbo político de Trump en los comicios de noviembre.

"Es importante no solo para Estados Unidos, sino para Occidente entero, que el rumbo de Trump salga fortalecido en las elecciones de noviembre. No podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio", sostuvo Milei.

Sus declaraciones reflejaron el posicionamiento del Gobierno argentino frente a la disputa electoral estadounidense. Mientras Milei planteaba que una victoria republicana era relevante para Estados Unidos y para Occidente, Cristina Kirchner había anticipado una derrota del partido de Trump y luego la celebró públicamente.