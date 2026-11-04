El Gobierno confirmó dos cadenas nacionales por la visita del Papa: las fechas y los horarios

El Gobierno confirmó este martes que realizará dos cadenas nacionales durante la estadía del papa León XIV en la Argentina. La decisión contempla la transmisión de dos de los acontecimientos centrales de la agenda oficial: el encuentro institucional que tendrá lugar el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad y la misa prevista para el lunes 9 en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

Según lo informado por la Casa Rosada, la primera cadena nacional se realizará el domingo 8 de noviembre, a partir de las 19, y tendrá como protagonistas al presidente Javier Milei y al Papa, quienes pronunciarán sus discursos en el Palacio Libertad. La segunda transmisión está programada para el lunes 9, durante la misa que comenzará a las 11:30 en el Monumento a los Españoles.

La selección de ambos acontecimientos responde, de acuerdo con las explicaciones brindadas desde el Ejecutivo, a su relevancia institucional y al alcance de las actividades previstas dentro de la visita papal. En el primer caso, el encuentro reunirá a representantes de distintos sectores de la sociedad argentina y tendrá como cierre las palabras del Presidente y del Sumo Pontífice.

En el segundo, la transmisión nacional estará vinculada con la celebración religiosa principal de la visita, que también contará con la presencia de Milei.

El encuentro en el Palacio Libertad

La Casa Rosada explicó que el acto del domingo fue elegido para integrar la cadena nacional debido a la importancia institucional de la convocatoria. En el Palacio Libertad coincidirán representantes de la sociedad civil y las principales autoridades políticas y judiciales del país.

Entre los invitados se encuentran todos los gobernadores, diputados, senadores, los jueces de la Corte Suprema de Justicia y la vicepresidenta Victoria Villarruel. La reunión concentrará así a representantes de los distintos poderes y niveles de gobierno, en el marco de la visita del papa León XIV.

El momento central de la noche será el discurso del presidente Javier Milei y del Pontífice, que cerrará el encuentro. La decisión de transmitirlo por cadena nacional responde, precisamente, al peso institucional que el Gobierno le asigna a esa instancia.

La convocatoria de autoridades y representantes de la sociedad civil forma parte de las actividades oficiales previstas para la estadía del Papa en la Argentina, en una agenda que contempla encuentros religiosos, institucionales y políticos.

La misa del lunes y las previsiones de seguridad

La segunda cadena nacional tendrá lugar el lunes 9 de noviembre, durante la misa prevista para las 11:30 en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el Gobierno señalaron que se trata de la celebración principal de la visita papal y confirmaron que será transmitida por todos los medios. La ceremonia contará también con la presencia del presidente Milei.

En el Ejecutivo prevén una importante concurrencia de público, por lo que los accesos al lugar estarán limitados por razones de seguridad. En ese contexto, las autoridades evalúan la posibilidad de abrir las puertas al público alrededor de la medianoche, con una anticipación considerable respecto del inicio de la misa.

La organización de esta actividad constituye uno de los principales puntos de atención dentro del operativo previsto para la visita. La expectativa de una gran asistencia obliga a contemplar las condiciones de acceso y los dispositivos de seguridad, en función de la convocatoria que tendrá la celebración religiosa.

Transmisiones oficiales para el resto de las actividades

Más allá de las dos cadenas nacionales confirmadas, el Gobierno garantizó que el resto de las actividades del papa León XIV contará con una transmisión oficial, de manera que los medios de comunicación puedan tomar la señal.

La distribución de las transmisiones estará organizada según la participación de las distintas áreas del Ejecutivo. Aquellas actividades que cuenten con la presencia del presidente Javier Milei serán emitidas por OPRA.

En cambio, otras instancias de la agenda quedarán bajo la responsabilidad de organismos específicos. Entre ellas se encuentra el encuentro con líderes de las comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas, previsto para el lunes a las 17:20 en el Palacio San Martín, cuya transmisión estará a cargo de la Cancillería.

De esta manera, el esquema oficial contempla tanto las cadenas nacionales correspondientes a los dos acontecimientos centrales como la cobertura de las demás actividades incluidas en el cronograma de la visita papal.

La agenda de Milei y las comitivas en las provincias

La participación del presidente Javier Milei durante la estadía de León XIV incluirá distintas instancias oficiales. El mandatario estará presente en la recepción del Papa en Aeroparque y en las actividades previstas en el Salón Blanco de la Casa Rosada, que contemplan un saludo con los integrantes del Gabinete y una reunión privada en su despacho.

También participará de la misa del lunes y de la despedida del Pontífice en Ezeiza, programada para el miércoles a las 13:30. En las provincias, la representación oficial estará encabezada por integrantes del Gobierno nacional. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, conducirá la comitiva oficial que participará de las actividades en Córdoba, el martes 10 de noviembre.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezará la comitiva prevista para Luján, el miércoles 11 de noviembre.

La distribución de las responsabilidades forma parte de la organización de la agenda oficial, que incluye actividades en distintos puntos del país y la presencia de funcionarios nacionales en los lugares que visitará el Papa.