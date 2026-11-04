Dusso acompañó la puesta en marcha de las Oficinas de Gestión Asociada Civil y Comercial

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo de Catamarca, Rubén Dusso, participó este martes del acto de inauguración de las nuevas Oficinas de Gestión Asociada Civil y Comercial de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, una iniciativa que se enmarca en el proceso de modernización de la estructura de trabajo del Poder Judicial.

La nueva sede judicial está ubicada en avenida Presidente Castillo 1436, esquina Rudecindo Maza, y su puesta en funcionamiento representa un nuevo paso en la reorganización de los mecanismos de gestión vinculados con la tramitación de expedientes civiles y comerciales.

El acto de inauguración, que incluyó el tradicional corte de cinta, estuvo acompañado por la presencia de las ministras y ministros de la Corte de Justicia provincial, además del ministro de la Corte de Justicia de Tucumán, doctor Daniel Leiva.

La apertura de estas oficinas constituye una instancia relevante dentro de las transformaciones que se desarrollan en el ámbito judicial catamarqueño, especialmente por su vinculación directa con la aplicación de nuevas herramientas procesales y tecnológicas destinadas a modificar la manera en que se gestionan las causas.

La puesta en marcha de la sede no se limita a la habilitación de un nuevo espacio físico. Su funcionamiento está asociado a un cambio en la organización del trabajo judicial y en los procedimientos administrativos que acompañan el desarrollo de los procesos civiles y comerciales.

La entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil y Comercial

La inauguración de las Oficinas de Gestión Asociada Civil y Comercial coincide con la entrada en vigencia plena del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Catamarca, un elemento central en el proceso de transformación que atraviesa el sistema judicial provincial.

Esta implementación se desarrolla de manera simultánea con la puesta en funcionamiento del Sistema de Administración de Expedientes (SAE) y su correspondiente Portal Digital, herramientas que permitirán avanzar hacia una modalidad de gestión completamente digital para las nuevas causas. A partir de esta instancia, todos los nuevos procesos civiles y comerciales se tramitarán de forma 100% digital, estableciendo un esquema que modifica los procedimientos de presentación, administración y seguimiento de los expedientes.

La articulación entre el nuevo código procesal, el sistema de administración y las oficinas de gestión asociada configura una nueva estructura de funcionamiento para la Justicia civil y comercial. En este contexto, la digitalización adquiere un papel central, al convertirse en el mecanismo previsto para organizar la tramitación de las nuevas causas.

El inicio de esta modalidad marca un punto de implementación concreto para las herramientas que acompañan la reforma procesal. La totalidad de las nuevas causas comprendidas en el ámbito civil y comercial pasará a desarrollarse mediante el sistema digital establecido, junto con el Portal Digital correspondiente.

Un salto cualitativo en la modernización judicial

Durante el acto de inauguración, las autoridades presentes remarcaron el salto cualitativo que representa este nuevo esquema para la modernización del Poder Judicial.

La reorganización de la estructura de trabajo constituye uno de los aspectos fundamentales de esta transformación, debido a que busca dinamizar la tramitación de los expedientes y modificar los mecanismos mediante los cuales se desarrollan los procedimientos judiciales.

El nuevo modelo de gestión está orientado a generar condiciones que permitan agilizar el funcionamiento de las oficinas y mejorar los tiempos de respuesta. La implementación de las herramientas digitales y la organización bajo el esquema de gestión asociada forman parte de una misma estrategia de transformación institucional.

En ese sentido, la apertura de las nuevas oficinas y la entrada en vigencia del Código Procesal Civil y Comercial se presentan como componentes vinculados de un proceso que apunta a fortalecer la capacidad de respuesta de la Justicia provincial.