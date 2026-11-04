Milei viajó a España para la Cumbre Iberoamericana, con agenda acotada

El presidente Javier Milei partió este martes a las 23:00, hora argentina, con destino a España para participar de una nueva edición de la Cumbre Iberoamericana, que tendrá lugar en Madrid entre el 4 y el 5 de noviembre. El viaje oficial se desarrolla en un contexto de recientes fricciones políticas con el gobierno español y con una agenda presidencial acotada, que combina actividades multilaterales con un encuentro de carácter político.

Uno de los aspectos más destacados del itinerario es la ausencia de una audiencia o reunión bilateral con el rey Felipe VI, máxima autoridad del Estado español. La posibilidad de concretar un encuentro con el monarca no encontró eco en las gestiones del Gobierno argentino, en un escenario marcado por la deteriorada relación entre Milei y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La falta de una instancia de diálogo con Felipe VI constituye uno de los datos políticos más relevantes de la visita, que se desarrolla en medio de las diferencias entre ambos mandatarios. Las relaciones diplomáticas entre Argentina y España atraviesan un período de turbulencias luego de las recientes declaraciones de Sánchez, quien volvió a cuestionar al economista argentino por permitir, según sus expresiones, la injerencia de potencias extranjeras en el diseño de sus políticas.

En ese marco, la participación de Milei en la Cumbre Iberoamericana se presenta como una actividad internacional que tendrá un desarrollo limitado en términos de encuentros bilaterales con las principales autoridades españolas.

La llegada prevista a Madrid

De acuerdo con el cronograma informado por la Casa Rosada, la comitiva presidencial realizará una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria durante la mañana del miércoles 4 de noviembre.

El vuelo, que partió desde la Argentina el martes por la noche, tiene previsto arribar a Canarias a las 8:30. Allí, el Presidente será recibido por el cónsul argentino Luis María Sobrón, en una instancia que forma parte de la organización del traslado oficial hacia la capital española.

La permanencia en territorio canario será breve. Según el itinerario, media hora después de la llegada, la comitiva reanudará el vuelo con destino a Madrid, donde se estima que el mandatario aterrizará a las 13:00.

La escala técnica constituye el primer tramo de una agenda que continuará en la capital española con una actividad política y, posteriormente, con la participación del jefe de Estado argentino en la sesión plenaria de la Cumbre Iberoamericana.

El cronograma de llegada contempla los siguientes horarios:

Martes 3 de noviembre, 23:00: partida de Javier Milei desde la Argentina.

Miércoles 4 de noviembre, 8:30: escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria.

Miércoles 4 de noviembre, 9:00: reanudación del vuelo hacia Madrid.

Miércoles 4 de noviembre, 13:00: arribo previsto a la capital española.

Una reunión política con Santiago Abascal

Durante su primera jornada en Madrid, Milei mantendrá un encuentro de carácter político con Santiago Abascal, titular del partido español VOX. La reunión está prevista para las 18:30, hora argentina, y constituye uno de los puntos centrales de la agenda del Presidente fuera de las actividades multilaterales de la cumbre.

El encuentro permitirá consolidar el vínculo político entre el mandatario argentino y el dirigente español, referente de un espacio opositor al gobierno de Pedro Sánchez.

La reunión adquiere relevancia también por el antecedente inmediato de la última visita de Milei a España. El Presidente estuvo en ese país entre el 19 y el 21 de octubre, pero en aquella oportunidad no logró reunirse con Abascal. La nueva visita se produce a pocas semanas de las elecciones para renovar el Poder Ejecutivo español, previstas para el 29 de noviembre. En ese contexto, el encuentro con el líder de VOX aparece como una de las actividades políticas de mayor peso dentro de un itinerario que no contempla una audiencia con el monarca español ni una reunión bilateral con Sánchez.

La relación entre Milei y Abascal constituye, de este modo, uno de los ejes de la agenda presidencial durante su estadía en Madrid.

La participación en la Cumbre Iberoamericana

Las actividades multilaterales de la visita se concentrarán el jueves 5 de noviembre. Desde las 5:00, hora argentina, Milei participará de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrollará en la Galería de las Colecciones Reales.

La presencia del Presidente en esa instancia será el principal compromiso institucional de su viaje. La Cumbre Iberoamericana reunirá a jefes de Estado y de Gobierno en Madrid durante los días 4 y 5 de noviembre, en un marco de participación internacional que constituye el motivo formal de la visita del mandatario argentino.

La agenda prevista para el jueves estará concentrada en la sesión plenaria, sin que se hayan informado otros encuentros bilaterales con autoridades españolas. La ausencia de una reunión con Felipe VI y el limitado número de actividades oficiales refuerzan el carácter acotado del itinerario presidencial.

El regreso a la Argentina y la última escala técnica

Una vez concluida la sesión plenaria, el vuelo oficial ARG-01 emprenderá el regreso a la Argentina. La partida desde Madrid está prevista para el jueves 5 de noviembre a las 17:00.

El trayecto de regreso incluirá una nueva parada técnica en Canarias, antes de continuar hacia territorio argentino. Según el cronograma oficial, el arribo al país está programado para el viernes 6 de noviembre a las 7:30.

El itinerario completo del regreso contempla:

Jueves 5 de noviembre, 17:00: partida del vuelo oficial ARG-01 desde Madrid.

Durante el regreso: nueva escala técnica en Canarias.

Viernes 6 de noviembre, 7:30: llegada prevista a la Argentina.

La visita de Javier Milei a España quedará así concentrada en tres ejes: la participación en la Cumbre Iberoamericana, el encuentro político con Santiago Abascal y el desarrollo de un itinerario marcado por la ausencia de una audiencia con Felipe VI. En paralelo, las tensiones diplomáticas con el gobierno de Pedro Sánchez continúan atravesando el vínculo entre ambos países, en un contexto en el que el Presidente argentino busca sostener su presencia internacional y consolidar sus relaciones con referentes de la oposición española.