Cristina despidió al Indio Solari con una frase emblemática: "Vivir solo cuesta vida"

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari continúa generando repercusiones en distintos ámbitos de la sociedad argentina. A las numerosas expresiones de despedida que surgieron tras conocerse la noticia de su fallecimiento, se sumó este viernes la de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien eligió una frase estrechamente vinculada al universo artístico del músico para rendirle homenaje.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la exmandataria publicó un breve mensaje que rápidamente comenzó a multiplicarse entre usuarios de la plataforma, seguidores del artista y militantes políticos.

La frase elegida fue: "Vivir solo cuesta vida", una expresión ampliamente asociada a la obra del Indio Solari y reconocida por sus seguidores como una de las líneas más representativas de su producción artística.

La publicación apareció pocas horas después de que se conociera oficialmente la noticia de la muerte del músico, quien falleció a los 77 años.

Vivir solo cuesta vida. pic.twitter.com/X4cwqCa5r2 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 5, 2026

La despedida de Cristina Fernández de Kirchner

El homenaje realizado por la expresidenta se expresó a través de un mensaje breve, sin agregados ni comentarios adicionales. Sin embargo, la elección de la frase tuvo una inmediata repercusión debido al fuerte significado que posee para gran parte de los seguidores de Solari.

La publicación fue difundida desde la cuenta oficial de Cristina Fernández de Kirchner en X y rápidamente comenzó a recibir miles de reacciones. La circulación del mensaje se amplificó en cuestión de minutos y se convirtió en uno de los contenidos más compartidos entre quienes buscaban expresar su pesar por la muerte del artista.

La repercusión alcanzó tanto a fanáticos del músico como a militantes y dirigentes políticos que siguieron y replicaron la publicación en distintas plataformas digitales.

Una frase profundamente asociada al universo del Indio

La expresión elegida por la exmandataria remite a uno de los versos más recordados del repertorio del Indio Solari.

Con el paso de los años, esa frase se transformó en una de las más citadas por sus seguidores y adquirió un lugar destacado dentro del imaginario construido alrededor de la obra del músico.

Según se destaca entre los fanáticos, el verso representa una síntesis de la profundidad poética que caracterizó gran parte de las composiciones de Solari a lo largo de su trayectoria artística. La elección de esa línea para despedir al músico permitió establecer una conexión directa con el legado creativo que dejó a través de sus canciones y que continúa siendo una referencia para miles de personas.

La repercusión en las redes sociales

Tras la publicación de Cristina Fernández de Kirchner, el mensaje comenzó a circular de manera masiva en redes sociales.

La frase fue compartida, comentada y replicada por usuarios que destacaron tanto el significado del verso como la figura del músico fallecido.

La publicación de Cristina Fernández de Kirchner se incorporó a la extensa lista de mensajes de despedida que surgieron tras la muerte del músico.