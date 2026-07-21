Ravier negó haber llamado "país bananero" a la Argentina y rechazó críticas a Messi

El vocero presidencial, Adrián Ravier, salió a desmentir las interpretaciones que atribuyeron a sus declaraciones una calificación de la Argentina como "país bananero" y críticas hacia Lionel Messi y los integrantes de la Selección nacional de fútbol por la exhibición de una bandera de reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

Durante una conferencia de prensa, Ravier sostuvo que sus palabras habían sido objeto de una "mala interpretación" y negó haber utilizado la expresión para definir al país.

"Nunca dije que Argentina es un país bananero; fue una mala interpretación de algunos medios. Señalé que, si lo fuera, no podríamos recuperar Malvinas, y critiqué al kirchnerismo por el daño económico y social causado", afirmó. La explicación estuvo vinculada con un posteo que el funcionario había realizado durante el fin de semana pasado en la red social X. Según señaló, para comprender su posición era necesario leer el mensaje completo y no interpretar de manera aislada una parte de su contenido.

"Apoyo el camino de Milei para que Argentina crezca y mejore su posición internacional, y pido que se lea mi mensaje completo para entender mi postura real", explicó el portavoz del presidente Javier Milei.

El Gobierno y el reclamo por las Islas Malvinas

En otro tramo de la conferencia, Ravier volvió a destacar el trabajo del canciller argentino, Pablo Quirno, sobre la cuestión Malvinas. El vocero sostuvo que la presencia del reclamo por la soberanía de las islas en el entorno del Mundial permitió una mayor difusión internacional de la causa.

"La visibilización que obtuvo el tema Malvinas en el entorno del mundial se ha incrementado muchísimo", afirmó. En ese sentido, explicó que una parte del mundo que desconocía la existencia del reclamo argentino pudo conocerlo a partir de la exposición que tuvo el tema.

"Una parte del mundo que desconocía el tema se enteró realmente de que este reclamo existe. Pudimos volver a poner el tema sobre la mesa", agregó. Ravier remarcó además que el Gobierno no cuestionó a los futbolistas por la bandera de reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

"El gobierno de ninguna manera cuestiona los jugadores", sostuvo el funcionario. La aclaración se produjo en medio de las interpretaciones que habían relacionado la posición expresada por el vocero con una supuesta crítica hacia la Selección nacional por las manifestaciones vinculadas con la cuestión Malvinas.

La defensa de Messi y el rechazo a las críticas

Ravier también negó de manera enfática haber cuestionado a Lionel Messi, capitán del seleccionado argentino, por declaraciones realizadas después del partido contra Inglaterra.

En aquella oportunidad, según la información base, Messi había afirmado que hay ciudadanos argentinos que no "llegan a fin de mes". El vocero presidencial rechazó que sus expresiones hubieran constituido una crítica al futbolista.

"E insisto con esta otra cosa de que 'yo le cuestioné a Messi alguna cosa': es falso", resaltó. De esta manera, Ravier buscó despejar las versiones que señalaban una supuesta confrontación entre el Gobierno y el capitán de la Selección argentina.

Su exposición incluyó, por un lado, la aclaración sobre el significado de su publicación en X y, por otro, el rechazo a cualquier cuestionamiento oficial hacia los jugadores por la bandera de reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

La interpretación del mensaje

El eje de la explicación de Ravier estuvo puesto en la interpretación de sus palabras. El funcionario sostuvo que nunca calificó a la Argentina como un "país bananero" y que su planteo había sido condicional: señaló que, si el país fuera eso, no podría recuperar las Islas Malvinas.

En ese marco, explicó que su crítica estuvo dirigida al kirchnerismo, al que responsabilizó por el daño económico y social causado. Al mismo tiempo, defendió el rumbo del Gobierno de Javier Milei y afirmó que apoya el camino elegido para que la Argentina crezca y mejore su posición internacional.

La aclaración incluyó también un pedido para que el contenido completo de su publicación fuera leído antes de establecer conclusiones sobre su postura.

La cuestión Malvinas volvió a ocupar el centro de la discusión

Las declaraciones del vocero volvieron a poner en el centro de la escena la relación entre la cuestión Malvinas, la exposición internacional del reclamo argentino y la participación de la Selección nacional.

Ravier destacó que el tema alcanzó una visibilidad mayor durante el Mundial y sostuvo que la difusión permitió que personas que desconocían la existencia del reclamo pudieran tomar contacto con esa cuestión.

En paralelo, rechazó que el Gobierno hubiera cuestionado a los futbolistas por la exhibición de la bandera y negó que sus propias declaraciones hubieran apuntado contra Messi.