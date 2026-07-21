La Mesa Política de Milei se reunió para destrabar las reformas pendientes

La Mesa Política de La Libertad Avanza se reunió este miércoles en la Casa Rosada con la mira puesta en la reactivación de la agenda legislativa y en los proyectos de reformas que permanecen trabados en el Congreso. El encuentro comenzó a las 13 en la sede gubernamental y reunió a las principales figuras del oficialismo, en un momento en que el Gobierno busca recuperar la iniciativa después del parate provocado por el Mundial de Fútbol 2026 y ante la proximidad del final de las vacaciones de invierno.

La reunión estuvo encabezada por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien junto a los principales referentes de la fuerza analizó las estrategias necesarias para avanzar con varios proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo Nacional.

El objetivo central del encuentro fue reordenar la agenda parlamentaria y definir los pasos que el oficialismo pondrá en marcha durante el último semestre del año. En ese marco, la discusión combinó la estrategia legislativa con el armado político y electoral con vistas a 2027.

La estrategia

Entre los principales participantes del encuentro estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich y el asesor Santiago Caputo, entre otros integrantes de la estructura política del oficialismo.

Durante aproximadamente dos horas, parte del Gabinete y los principales actores de La Libertad Avanza analizaron el escenario parlamentario y delinearon un esquema de trabajo que será implementado luego del receso de invierno.

La reunión tuvo como eje la necesidad de avanzar sobre distintas reformas que el Ejecutivo Nacional pretende llevar adelante. Para ello, se analizaron las dificultades que atraviesan algunos proyectos y las alternativas para lograr los consensos necesarios en ambas cámaras del Congreso.

La estrategia deberá contemplar tanto la Cámara de Diputados como el Senado, donde el oficialismo buscará construir los acuerdos necesarios para impulsar iniciativas consideradas clave dentro de su agenda de reformas.

Reforma del Banco Central, Zona Fría y propiedad privada

Uno de los principales puntos abordados durante la reunión fue la forma de destrabar el debate parlamentario sobre distintos proyectos que permanecen sin avances.

Entre las iniciativas analizadas se encuentran:

La reforma del Banco Central.

Las modificaciones al régimen de Zona Fría.

Los cambios vinculados con la propiedad privada.

El Gobierno busca encontrar mecanismos que permitan avanzar en las discusiones y alcanzar los consensos necesarios para que las iniciativas puedan ser tratadas en el Congreso.

En ese contexto, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central ocupa un lugar destacado dentro de la agenda oficial. El presidente Javier Milei tiene previsto presentar la próxima semana el proyecto antes de que se inicie su tratamiento en el Congreso Nacional.

La iniciativa será presentada luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, dé a conocer este miércoles otro proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo.

Caputo presentará "Inocencia Fiscal II"

Según se informó, este miércoles Luis Caputo ofrecerá una conferencia de prensa en la que presentará el proyecto de ley denominado "Inocencia Fiscal II".

La iniciativa será enviada para su ingreso a la Cámara de Diputados, donde comenzará el recorrido parlamentario correspondiente. El anuncio forma parte de la estrategia del Gobierno para reactivar la agenda legislativa después del período de parate y avanzar con los proyectos que considera prioritarios para el segundo semestre del año.

La reforma electoral y el armado político del 2027

La reunión de la Mesa Política también incluyó un análisis del correlato político de las reformas que el oficialismo pretende impulsar. En particular, los dirigentes discutieron sobre la reforma electoral que el Gobierno busca aprobar próximamente, antes de los comicios nacionales. El debate se inscribe, además, en el proceso de armado político electoral con vistas a 2027, uno de los temas que formó parte del encuentro desarrollado en la Casa Rosada.

De esta manera, la agenda del oficialismo combina la búsqueda de acuerdos legislativos para aprobar proyectos de reformas con la organización política de cara al futuro electoral.

Santilli y los acuerdos con los gobernadores

Durante la reunión, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, informó que en los próximos días mantendrá encuentros con gobernadores con el objetivo de "formalizar convenios clave".

Entre esos acuerdos se encuentra el traspaso de obras viales a la provincia de Santa Fe. Además, Santilli confirmó que la próxima semana mantendrá reuniones con autoridades de Catamarca y Santiago del Estero.

El objetivo será avanzar en proyectos de infraestructura, entre ellos acueductos y plantas potabilizadoras, además de otras iniciativas.

La agenda con los gobernadores se suma así a la estrategia parlamentaria y política que el oficialismo comenzó a delinear durante la reunión de la Mesa Política. La búsqueda de acuerdos con las provincias aparece vinculada a la necesidad de avanzar en obras y proyectos concretos mientras el Gobierno intenta ordenar su agenda para el segundo semestre.

El Gobierno prepara la reactivación legislativa

Con la mirada puesta en el regreso de la actividad parlamentaria después del receso de invierno, la Casa Rosada busca reorganizar sus prioridades y recuperar el ritmo de una agenda que quedó condicionada por el parate provocado por el Mundial de Fútbol 2026.

El encuentro de la Mesa Política permitió establecer un esquema para abordar los proyectos trabados, definir estrategias para lograr consensos en Diputados y el Senado y ordenar los próximos pasos del oficialismo.

La presentación de "Inocencia Fiscal II" por parte de Luis Caputo y el anuncio de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central por parte de Javier Milei aparecen como los próximos movimientos concretos dentro de esa agenda.

Al mismo tiempo, la discusión sobre la reforma electoral y el armado político hacia 2027 suma una dimensión política a una estrategia que busca combinar las reformas impulsadas por el Ejecutivo con la construcción de acuerdos legislativos y el vínculo con los gobernadores.

Con ese escenario, la reunión encabezada por Karina Milei funcionó como una instancia de reordenamiento para el oficialismo. La agenda definida para los próximos meses incluye reformas económicas, cambios vinculados con el Banco Central, modificaciones al régimen de Zona Fría, iniciativas sobre propiedad privada, una reforma electoral y proyectos de infraestructura en las provincias. El desafío planteado por la Mesa Política será ahora transformar esa planificación en acuerdos concretos que permitan destrabar los proyectos pendientes y reactivar la actividad del Congreso.