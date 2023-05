Cristina Kirchner criticó a Alberto Fernández por sus declaraciones sobre el precio del dólar durante la campaña electoral de 2019

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a encender la interna del Frente de Todos y su pelea con quien fue su compañero de fórmula, Alberto Fernández, al sostener que la reducción de la diferencia electoral contra Juntos por el Cambio en el 2019 se debieron a que el entonces candidato a jefe de Estado habló sobre el precio del dólar.

Durante una entrevista con el periodista Pablo Duggan para el programa Duro de Domar, que se emite por el canal C5N, la ex mandataria nacional analizó los motivos por los cuales el oficialismo, que había obtenido una amplia ventaja en las primarias ante Mauricio Macri, luego ganaron por poco margen.

“El Frente de Todos obtiene una diferencia de 15 puntos en las PASO. Después hubo un cambio en la conducción de campaña del Frente de Todos y perdimos puntos y diputados. Primero la desarrollábamos, nos reuníamos semanalmente en el Instituto Patria y después comenzaron a tallar otras voces”, comenzó diciendo la titular del Senado.

En este sentido, la Vicepresidenta remarcó que esa pérdida de la distancia con sus adversarios políticos coincidió con el momento en el que Alberto Fernández dijo públicamente “que estaba bien el dólar a 63 pesos, por ejemplo”, lo cual consideró que “fue un error”.

“Se lo dije en ese momento a Alberto, porque yo fui ocho años presidenta y te invito a que busques algún archivo donde hablo del precio del dólar. Me parece que no se trata de si ayudaba o no, pero, bueno, en fin, no vamos a ahondar sobre el pasado, no vale la pena”, agregó.

En agosto del 2019, cuando estaba en plena campaña, el entonces candidato a Presidente, que venía de ganar las elecciones primarias con el 47% de los votos, aseguró que el tipo de cambio había llegado a un valor razonable y que el Gobierno, todavía en manos de Macri, debía implementar medidas para que no continuara subiendo.

“Así como dije que el dólar estaba retrasado y no se podían seguir pagando tasas disparatadas, digo que hoy tiene un valor razonable y no hay argumento para que siga aumentando”, aseguró Alberto Fernández en diálogo con Radio Mitre.

Ese mismo día, la divisa terminó en el precio máximo de $60,45 en el sector mayorista, lo que representó una suba de $4,55, un 8,13%, en medio de una fuerte tensión de los mercados, por lo cual el Banco Central intervino para intentar frenar el alza.

El movimiento se notó en aquel momento en las reservas, que perdieron USD 810 millones. Una parte correspondió a la venta de dólares del Central y del Tesoro y otra parte al retiro de depósitos en dólares, que disminuyeron los encajes que las entidades mantienen en el BCRA.

“El último informe del Fondo habla de que podrían quedar hacia diciembre 6 mil millones de dólares de reservas netas. Y eso me alarmó mucho porque en este proceso podría significar un deterioro mayor”, comentó al respecto Alberto Fernández, que luego sería electo en los comicios generales de octubre con el 48,24% de los votos, poco menos de 8 puntos más que Juntos por el Cambio, que logró reducir considerablemente la distancia con respecto a las PASO.