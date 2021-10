Cristina Kirchner participa del cierre del Encuentro Nacional de Jóvenes de La Cámpora

Cristina Fernández de Kirchner participa esta tarde del cierre del Encuentro Nacional de Jóvenes de La Cámpora en la ex Esma, tal como lo anunció la propia vicepresidenta de la Nación a través de su cuenta de Twitter.

“Yendo a la ex Esma, donde vamos a participar del cierre del Encuentro Nacional de Jóvenes de La Cámpora”, sostuvo la ex mandataria a través de redes sociales por medio de un posteo realizado 17:15 de este sábado.

“Este 17 de octubre nos volvemos a encontrar en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país para conmemorar el #DíaDeLaLealtad”, anunció también en las últimas horas la agrupación oficialista en relación a las movilizaciones anunciadas para mañana. Sucede que luego de pedir que no haya acto, el Presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner convocaron a una movilización por el 17 de Octubre.

“El domingo 17 es el Día de la Familia. Celebremos. Y por la tarde a partir de las 16, ahora que podemos, movilicémonos a todas las plazas para conmemorar esa gesta popular extraordinaria que fue el 17 de octubre de 1945?, dice la carta que difundió en las redes sociales el último jueves la cuenta oficial del Partido Justicialista.

El texto, que lleva la firma de Alberto Fernández, llama a todos los ciudadanos a manifestarse “en paz y unidad” y respetando “los protocolos que este momento nos impone”.

“Que los músicos lleven su música, los poetas sus poemas, los protagonistas de las luchas sus recuerdos. Transformemos este encuentro en una verdadera fiesta de la democracia”, arengó el Presidente.

Y concluyó: “Recordemos aquel 17 de octubre pero sobre todo estemos muy unidos para construir entre todos y todas un futuro mejor”.

Cristina Kirchner supo en el último tiempo que no tendrá que ir a juicio oral por la causa del Memorándum con Irán, que se abrió con la denuncia del fiscal Alberto Nisman. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 8, al entender que no fue un delito el pacto entre Argentina e Irán, firmado en 2013, con el fin de interrogar a los iraníes sospechosos de haber organizado el atentado contra la AMIA. “El Memorándum, más allá de se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó delito”, sostuvo la resolución.

El sobreseimiento no fue solo para la vicepresidenta. La decisión alcanza además al resto de los acusados, entre los cuales el Procurador del Tesoro Carlos Zannini, el viceministro de Justicia Juan Martin Mena, el ministro bonaerense Andrés Larroque o el senador Oscar Parrilli, el piquetero Luis D'Elía junto al ex funcionario de Cancillería y hoy embajador Eduardo Zuain y la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, entre otros.