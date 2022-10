Cristina pidió ser querellante en la causa que investiga las amenazas y el financiamiento de Revolución Federal

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió ser querellante en la causa que investiga las amenazas en redes sociales del grupo de escrache conocido como Revolución Federall, aquel que el 18 de agosto también se presentara frente a Casa Rosada con antorchas, una guillotina y una bandera que rezaba: "Al kirchernismo cárcel o bala".

Dentro del expediente se investigan las amenazas que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) detectó en redes sociales y espacios del grupo donde se hablaba de asesinarla, como así también el financiamiento que recibió uno de sus fundadores, Jonathan Morel, por parte de dos fideicomisos ligados al grupo "Caputo Hermanos".

La información de que la ex Presidenta se presentó como querellante fue afirmada por su entorno a Télam, en días donde CFK se encuentra en un completo hermetismo. Si aceptan su pedido, el equipo legal que la representa podrá apelas fallos, presentar pruebas, indagar a los testigos y presenciar sus declaraciones.

La causa tramita en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal a cargo es Gerardo Pollicita. Este lunes por la tarde, los letrados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira llevaron adelante la presentación. Ambos abogados representan a CFK en la causa que investiga el atentado fallido en manos de Fernando Sabag Montiel.

Qué dicen los audios que relevó la AFI

El último 26 de agosto, Revolución Federal realizó un encuentro por Twitter Space titulado "hay que pudrirla?", donde participaron Morel y Franco Ezequiel Castelli, otro integrante que formaba parte del Ejército y fue desafectado luego de que se conociera su participación en esa reunión virtual.

“Hoy por ejemplo veía cómo Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque si no sabés cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje...”, se escucha en una de las pruebas aportadas.

Esto sucedió días antes del intento de magnicidio en la esquina de Callao y Juncal. Morel había participado de la "Marcha de las Antorchas" del 18 de agosto e incluso fue quien armo la guillotina en su carpintería.

Lateralmente, también se lo ve participando en un escrache que fue juzgado por la Justicia y que sucedió el 21 de julio cuando Claudio Herz, megáfono en mano, se acercó hasta el Instituto Patria para amenazar con la horca a la Vicepresidenta. El juez Daniel Rafecas procesó al hombre y lo embargó por $400 mil. En las imágenes que trascendieron del hecho también se ve a Morel.

"Follow the money": la pista que investiga el financiamiento

Además de investigar los audios, el expediente también tiene la lupa en los pagos millonarios que Morel y dos de sus socias en la carpintería recibieron por parte de dos fideicomisos que estarían vinculados a "Caputo Hermanos", de familiares del exministro de Finanzas durante el macrismo Luis "Toto" Caputo.

El dinero que recibieron, y que fue reconocido por el propio Morel en una entrevista brindada a Revista Anfibia, sería de aproximadamente 7 millones de pesos.