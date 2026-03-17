Cristina redobló sus críticas en la causa Cuadernos: "Me puedo morir presa con este Poder Judicial"

La expresidenta Cristina Kirchner se presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py para declarar en la denominada Causa Cuadernos, en una audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 (TOF 7) que marcó un nuevo capítulo en el proceso judicial.

Durante su intervención, Kirchner lanzó una de sus definiciones más contundentes al afirmar: "Con este Poder Judicial me puedo morir presa", frase que pronunció antes de finalizar su indagatoria. Tras concluir su exposición, solicitó autorización para retirarse de la sala, lo que le fue concedido posteriormente.

La exmandataria no permaneció para escuchar las declaraciones de otros imputados, entre ellos el exministro de Planificación Julio De Vido, quien la sucedía en el orden de indagatorias.

Cuestionamientos a la causa

En el desarrollo de su declaración, Cristina Kirchner calificó la investigación como "mafiosa" y dirigió sus críticas hacia actores clave del proceso judicial. En particular, apuntó contra el exjuez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

Entre sus afirmaciones más relevantes, sostuvo:

Que la causa Vialidad es "emblemática en materia de persecución judicial"

Que actualmente se está ante un "estadio superior" en términos ideológicos

Que existen "prácticas mafiosas de jueces y fiscales"

Estas declaraciones se extendieron durante casi una hora, en la que la exmandataria profundizó su postura crítica respecto del accionar judicial en su contra.

El contexto judicial y los planteos de la defensa

La citación de Cristina Kirchner se produjo luego de que se comunicara el rechazo del pedido de nulidad presentado por su defensa y la de otros imputados, entre ellos Julio De Vido.

Estos planteos se sustentaban en supuestas irregularidades en la instrucción de la causa y cuestionamientos a la veracidad de los testimonios de los "arrepentidos".

En ese marco, su abogado, Carlos Beraldi, argumentó que los cuadernos utilizados como prueba "fueron manipulados", por lo que no deberían ser considerados como parte de las evidencias.

Asimismo, sostuvo que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores se realizaron bajo "extorsión", lo que, según la defensa, afecta la validez del proceso.

El rol del tribunal y los próximos pasos

El TOF 7, integrado por los jueces:

Fernando Canero

Enrique Méndez Signori

Germán Castelli

tiene a su cargo la resolución de los planteos preliminares y la conducción del proceso en el que se investiga una presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre 2003 y 2015.

El tribunal confirmó el inicio del cronograma de indagatorias, que incluye a otros imputados de alto perfil, entre ellos exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa.

Cruce con los jueces y respuesta institucional

Sobre el final de la audiencia, se produjo un intercambio entre la expresidenta y los integrantes del tribunal. Tras sus críticas al Poder Judicial, los jueces respondieron de manera directa. El juez Enrique Méndez Signori le indicó que el tribunal que integra junto a sus colegas es independiente y que su función es garantizar un juicio justo para todas las partes involucradas.

En tanto, el juez Germán Castelli tomó la palabra para reforzar esa postura y afirmó:

Que las declaraciones de la exmandataria no alteran el compromiso del tribunal

Que la misión es "administrar justicia humana, con fortaleza, prudencia y coraje"

Que el objetivo es garantizar un juicio justo para "cada persona rica o pobre, débil o poderosa"

Castelli recordó además su juramento por la Constitución Nacional y señaló que ese compromiso se extiende a todos los imputados en el proceso.

Salida de la audiencia y regreso a su domicilio

Finalizada la intervención de los jueces, Cristina Kirchner reiteró su pedido para retirarse. Tras recibir autorización, se levantó de su asiento, aunque en un primer momento fue retenida antes de concretar su salida.

Finalmente, la exmandataria abandonó el recinto y se dirigió a su domicilio ubicado en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad.

Apoyo en las calles y clima político

Mientras se desarrollaba la audiencia, militantes y seguidores de Cristina Kirchner se concentraron en las inmediaciones de su domicilio. Desde allí expresaron su respaldo y sostuvieron que el presidente Javier Milei utiliza su condena con prisión domiciliaria "para tapar el desastre de su gestión".

La jornada dejó así un escenario marcado por la tensión entre las críticas de la expresidenta, la respuesta del tribunal y el acompañamiento de sus seguidores, en el marco de una causa judicial que continúa avanzando y que involucra a múltiples actores políticos y empresariales.