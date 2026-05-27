Levantaron la sesión de Diputados por falta de quórum: solo cinco legisladores bajaron

La cuarta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Catamarca quedó frustrada este miércoles luego de que la vicepresidenta del cuerpo, Josefina Herr, levantara la jornada por falta de quórum apenas segundos después de iniciada. La sesión tuvo una duración aproximada de veinte segundos y generó fuertes cuestionamientos por parte de la oposición, la que acusó al oficialismo de haber tomado la decisión política de "vaciar el recinto" para impedir el desarrollo del debate legislativo previsto para la jornada.

El episodio provocó malestar entre los bloques no oficialistas debido a que, según señalaron, el temario había sido acordado previamente durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada el día anterior.

La situación también dejó sin tratamiento diversos expedientes y proyectos que debían ingresar formalmente al recinto durante la sesión ordinaria.

La crítica de Tiago Puente

Uno de los principales cuestionamientos fue expresado por el diputado Tiago Puente, integrante del bloque GENERAR, quien manifestó su desconcierto por la rapidez con la que se levantó la sesión.

"No hay ningún tipo de contexto porque en el día de ayer hicimos Labor Parlamentaria, fijamos los temas a tratar en el día de hoy y, bueno, en la cuarta sesión del año ya el oficialismo tomó la decisión de no dar quórum y no sesionar. No sabemos si hay algún problema interno entre ellos o cuál fue el motivo", cuestionó el legislador.

Según explicó Puente, la suspensión de la actividad parlamentaria dejó sin tratamiento cuatro proyectos que ya contaban con despacho de comisión, además del ingreso formal de otras catorce iniciativas que debían ser incorporadas al trabajo legislativo.

El legislador remarcó además que el desarrollo de la jornada se apartó de la dinámica habitual del cuerpo legislativo, donde normalmente existe un margen de espera para permitir el ingreso de los diputados que se encuentran en comisiones o en los pasillos del recinto.

La presencia de solo cuatro legisladores

Al momento del inicio formal de la sesión, la presencia de legisladores era reducida. De acuerdo con el relato de Puente, en el recinto se encontraban únicamente los integrantes del bloque GENERAR y la diputada oficialista Natalia Nieva.

El legislador detalló que los presentes eran, obviamente que además de él, Alejandra Herrera, Alfredo Acuña y la diputada Nieva del oficialismo. Según sostuvo el referente opositor, la presencia de esta disputada respondió a una decisión del oficialismo de enviar a una representante frente a la ausencia del resto del bloque.

La falta de quórum fue constatada por la vicepresidenta del cuerpo, quien procedió inmediatamente a levantar la sesión.

Cuestionamientos a la conducción de la sesión

Puente también apuntó directamente contra la actuación de Josefina Herr durante el breve desarrollo de la jornada legislativa. "Cuando la veo en el estrado de la presidencia a la diputada Herr, es que advierto que ya tenía la decisión tomada de levantar la sesión. Si no, se hubiera esperado a que los diputados se levantaran, tomaran asiento y de esa forma dar inicio", expresó.

El diputado insistió en que varios legisladores se encontraban todavía en los pasillos o saliendo de las comisiones cuando se tomó la decisión de finalizar la actividad parlamentaria.

"Bueno, pasó todo lo contrario: inmediatamente la diputada Herr levantó la sesión", agregó. Desde la oposición interpretaron esa situación como una señal de que existía una determinación previa de impedir el funcionamiento de la sesión ordinaria.

Proyectos que quedaron sin tratamiento

La caída de la sesión dejó pendientes diversos expedientes legislativos que debían ser abordados durante la jornada. Según indicó Puente, quedaron sin tratamiento cuatro proyectos con despacho de comisión y catorce iniciativas previstas para ingreso parlamentario. La situación generó cuestionamientos respecto del funcionamiento legislativo y del desarrollo de la agenda parlamentaria en la Cámara baja provincial.

La oposición consideró especialmente llamativo que la sesión se suspendiera luego de haberse realizado la Labor Parlamentaria correspondiente, instancia en la que habitualmente se acuerdan los temas y el orden de tratamiento de los expedientes.