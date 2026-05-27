Jóvenes realizaron una jornada solidaria en el Hogar Escuela "Fray Mamerto Esquiú"

En el marco de las actividades comunitarias y solidarias que se desarrollan en distintos sectores de Catamarca, jóvenes militantes de Sentimos Catamarca llevaron adelante una jornada de acompañamiento y recreación en el Hogar Escuela "Fray Mamerto Esquiú", donde compartieron una chocolatada junto a niños, niñas y trabajadores de la institución.

La iniciativa formó parte de una serie de acciones territoriales impulsadas por el espacio político conducido por Juan Pablo Dusso, orientadas a fortalecer el vínculo con la comunidad y acompañar a instituciones que desarrollan tareas de contención y formación social.

Durante la jornada, el encuentro transcurrió en un clima marcado por la alegría, la integración y la participación colectiva. Los organizadores destacaron que la propuesta permitió generar un espacio de cercanía y convivencia entre los jóvenes militantes, los niños y niñas alojados en el hogar y el personal que diariamente desempeña tareas dentro de la institución.

La actividad incluyó una merienda compartida y distintos momentos de interacción y recreación, promoviendo valores vinculados a la solidaridad, el compromiso comunitario y el trabajo colectivo.

El rol de las acciones comunitarias

Desde Sentimos Catamarca señalaron que este tipo de iniciativas forman parte de un trabajo sostenido que el espacio viene desarrollando en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de fortalecer la presencia territorial y consolidar acciones de acompañamiento social.

En ese marco, remarcaron la importancia de sostener actividades que permitan generar espacios de encuentro con instituciones que cumplen funciones fundamentales dentro de la comunidad, especialmente aquellas vinculadas con las infancias y juventudes. Según expresaron, el Hogar Escuela "Fray Mamerto Esquiú" representa un espacio clave de contención y formación, razón por la cual consideraron importante acompañar y visibilizar el trabajo que allí se realiza cotidianamente.

La jornada buscó además fortalecer los vínculos humanos a través de actividades sencillas pero significativas, centradas en el diálogo, la convivencia y la participación.

Un espacio de integración y cercanía

Quienes participaron de la jornada resaltaron el clima de cercanía que se generó durante el encuentro y la importancia de promover este tipo de actividades en ámbitos comunitarios.

La chocolatada compartida funcionó como punto de encuentro para desarrollar momentos de intercambio y recreación entre los presentes, consolidando una propuesta centrada en el acompañamiento y la integración. Desde la organización señalaron que este tipo de acciones no solo permiten brindar una actividad recreativa, sino también generar presencia y acompañamiento en instituciones que cumplen una función social relevante dentro de la provincia.

En ese sentido, remarcaron que las tareas comunitarias representan una herramienta para fortalecer la participación de los jóvenes en actividades solidarias y promover valores vinculados al compromiso con la comunidad.

Reconocimiento al trabajo del Hogar Escuela

Durante la actividad, los integrantes de Sentimos Catamarca también expresaron su agradecimiento hacia las autoridades y el personal del Hogar Escuela "Fray Mamerto Esquiú" por el recibimiento brindado durante la jornada. Según manifestaron, el acompañamiento y la predisposición del equipo institucional permitieron desarrollar un espacio de encuentro atravesado por la participación y el intercambio humano.

El reconocimiento estuvo orientado especialmente hacia el trabajo cotidiano que realiza el personal del hogar en tareas de contención y acompañamiento de niños y niñas. Desde el espacio político destacaron además la importancia de sostener vínculos permanentes con instituciones sociales y educativas que desempeñan un rol fundamental dentro de la comunidad.

Al finalizar la jornada, desde Sentimos Catamarca reafirmaron la voluntad de continuar impulsando actividades solidarias y comunitarias en distintos puntos de la provincia. Indicaron que el objetivo es seguir promoviendo acciones que fortalezcan el compromiso social y la participación juvenil, acompañando a sectores e instituciones que trabajan diariamente en tareas de asistencia, formación y contención.