Cuarentena estricta: Vizzotti admitió que los paseos de cercanía se podrían haber habilitado

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, evaluó este domingo la labor de su ministerio en particular y del Gobierno en general durante la pandemia de coronavirus, y la justificó mayormente en que desde el principio el virus trajo una gran incertidumbre a todo el mundo.

"El coronavirus fue la situación más crítica del siglo en materia de salud y la situación que generó más incertidumbre porque era un virus que no se conocía", dijo la ministra durante una entrevista en Radio 10.

"Entonces, la mayoría de las respuestas era que no se sabía cómo iba a avanzar, sobre todo al principio", agregó sobre la situación en los primeros meses de 2020, cuando el virus provocaba gran número de muertes en Europa.

La ministra recordó que en esos días la perspectiva era muy difícil en Argentina, porque a la incertidumbre general por una enfermedad nueva se sumaba una situación sanitaria preocupante en el país.

"Éramos un país que no estaba en una situación económica y social buena, necesitábamos fortalecer el sistema de salud. Así que las decisiones que se fueron tomando fueron con objetivos muy concretos".

Entre las medidas, señaló que "la primera, el aislamiento social preventivo y obligatorio, fue para atrasar lo más posible el aumento de casos para fortalecer el sistema de salud y lo logramos".

"Y la segunda medida en relación con las fronteras fue para atrasar Delta, que era mucho más transmisible y mucho más letal que las otras variables. Y la verdad es que nosotros no tuvimos una ola de Delta", explicó Vizzotti sobre una de las disposiciones que más reclamos generó.

Sin embargo, la funcionaria de Salud reconoció que hubo cosas que se podrían haber cambiado, y resaltó una entre todas, quizás por haber sido tan criticada.

"Nosotros miramos mucho para atrás, con Vilma Ibarra, algo que no pasó sólo acá, pasó en todo el mundo: el tema de que en todo momento la gente podría haber salido a dar una vuelta, pero eso se ve claramente después", dijo.

Y añadió que "en ese momento no se sabía, y no podíamos arriesgarnos. No es algo que hizo sólo Argentina, lo hizo todo el mundo".

Tras asegurar que gracias al avance de la vacunación "con (la variante) Ómicron hubo un número importantísimo de casos pero eso no se tradujo en hospitalizaciones y muertes", la ministra fue tajante cuando le preguntaron si había pensado en abandonar el cargo.

"No, nunca pensé en renunciar. Cuando me atacaban tuve más ganas de que salgan bien las cosas", respondió.