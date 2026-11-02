Cuesta del Totoral: a mediados de noviembre comenzará la recuperación de la Ruta 38

A mediados de noviembre está previsto el inicio de los trabajos de reparación de la Ruta Nacional N.º 38, en el tramo de la Cuesta del Totoral, una intervención que forma parte del convenio de obras de transferencia firmado oportunamente entre el Gobierno nacional y el Gobierno de Catamarca.

La confirmación se produjo en el marco de una reunión que el gobernador Raúl Jalil mantuvo en Buenos Aires con el director de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy. Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre la recuperación y el mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan el territorio catamarqueño, con especial atención a las intervenciones previstas y a los mecanismos que permitirán avanzar con los trabajos.

El inicio de las tareas en la Cuesta del Totoral constituye uno de los puntos centrales de la agenda abordada entre ambas autoridades. La reparación de este tramo de la Ruta 38 se desarrollará dentro del esquema de transferencia de obras acordado entre las administraciones nacional y provincial, que contempla la participación del Gobierno de Catamarca en la recuperación de caminos nacionales.

La intervención se suma a otros trabajos sobre la Ruta 38

La próxima reparación en la Cuesta del Totoral se enmarca en una serie de intervenciones que el Gobierno provincial ya puso en marcha sobre la misma ruta nacional.

En ese sentido, se recordó que Catamarca inició, mediante esta misma vía de trabajo, la recuperación de la Ruta Nacional N.º 38 en la zona de la rotonda de Avenida Bicentenario. Esta obra constituye un antecedente de las tareas que ahora se proyectan para el tramo de El Totoral.

La continuidad de las intervenciones sobre la Ruta 38 fue uno de los aspectos destacados en el contexto de la reunión con Vialidad Nacional. La planificación contempla tanto los trabajos ya iniciados como aquellos cuyo comienzo fue confirmado para mediados de noviembre.

De esta manera, la recuperación de la Cuesta del Totoral se incorpora a las acciones que la Provincia viene desarrollando en rutas nacionales que atraviesan Catamarca, a partir de los acuerdos de transferencia de obras establecidos con el Gobierno nacional.

El antecedente de la Quebrada de La Cébila

Durante el encuentro también se recordó una intervención realizada meses atrás sobre la Ruta Nacional N.º 60, en la Quebrada de La Cébila.

En ese sector, el Gobierno de Catamarca, en un trabajo conjunto con Vialidad Nacional, llevó adelante la reconstrucción de una alcantarilla ubicada sobre el trazado de la ruta. La obra fue mencionada como parte de los trabajos desarrollados mediante la coordinación entre las autoridades provinciales y el organismo vial nacional.

El antecedente de La Cébila se suma a las tareas sobre la Ruta 38 y forma parte de las intervenciones viales señaladas durante la reunión. Los trabajos mencionados abarcan distintos sectores de la red nacional que atraviesa la provincia y que requieren acciones de recuperación y mantenimiento.

La Ruta 157, otro punto de la agenda vial

Además de las obras previstas sobre las rutas 38 y 60, Jalil y Campoy dialogaron sobre los aspectos contractuales necesarios para avanzar con la reparación de la Ruta Nacional N.º 157.

El camino fue definido como una vía clave para la logística del Este catamarqueño, por lo que su reparación también integra la agenda de infraestructura vial abordada por las autoridades.

La conversación estuvo centrada en las condiciones contractuales que permitan avanzar con la intervención. No se precisaron fechas de inicio para esos trabajos, aunque el tema fue incluido entre los asuntos tratados durante la reunión en Buenos Aires.