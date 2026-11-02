El Gobierno acelera los preparativos para recibir al Papa: llega una nueva avanzada del Vaticano

A menos de siete días de que el Papa León XIV pise suelo argentino, el Gobierno lleva adelante los últimos preparativos junto con la Iglesia y las autoridades de las tres jurisdicciones que visitará el sumo pontífice. En paralelo, la Casa Rosada insiste en su rechazo a cualquier interpretación política que la oposición u otros actores puedan realizar sobre el viaje pastoral.

Este lunes por la tarde llegará al país la tercera y última avanzada de la Santa Sede. La comitiva estará integrada por 26 funcionarios vaticanos, que permanecerán en la Argentina hasta el arribo del Papa, previsto para el domingo 8 de noviembre, a las 16.30, en el Aeroparque Jorge Newbery. Allí lo esperarán las autoridades episcopales y, al pie del avión, el presidente Javier Milei.

La delegación estará encabezada por Alessandro Gallo, funcionario de la Santa Sede a cargo del viaje a la Argentina. También la integrarán miembros de la Gendarmería Vaticana y ceremonieros pontificios. Desde Balcarce 50 resumieron el objetivo de esta instancia de trabajo: "Llega la avanzada y va a haber varias reuniones en los lugares ajustando todos los detalles".

El primer encuentro se realizará este lunes a las 17 en el Palacio San Martín. Participarán funcionarios de segunda línea de la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Seguridad y la Cancillería, además de autoridades del Episcopado argentino. Las reuniones continuarán durante la semana en los distintos puntos que León XIV visitará durante su estadía: la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Logística, seguridad y tiempos de la agenda

Desde la Secretaría de Culto, conducida por Agustín Caulo, explicaron a TN que uno de los principales objetivos es revisar los recorridos y garantizar el cumplimiento de los horarios establecidos. "La idea es hacer recorridos en cada uno de los lugares. Lo más importante que estamos viendo con la avanzada es que se pueda cumplir la agenda con los tiempos que tenemos", señalaron.

La preocupación central está puesta en evitar demoras que puedan reducir el tiempo destinado a los paseos en el Papamóvil, una instancia en la que los fieles tienen la posibilidad de acercarse al sumo pontífice. Para asegurar que las actividades se desarrollen de acuerdo con lo previsto, el Gobierno realizará ensayos de la "coreografía" de la visita en los diferentes lugares.

Desde la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en tanto, indicaron a TN que la avanzada inspeccionará los espacios donde estará el Papa. La revisión comenzará por los altares, cuyos trabajos se encuentran "muy avanzados", y continuará con encuentros junto a los responsables de seguridad y los encargados de la liturgia de las misas y celebraciones.

La preparación comprende, por lo tanto, tanto los aspectos organizativos como los vinculados con el desarrollo de las ceremonias religiosas. El propósito compartido es que la agenda pueda cumplirse sin alteraciones y que cada uno de los encuentros previstos cuente con las condiciones necesarias.

El Gobierno y la Iglesia buscan preservar el carácter pastoral

En paralelo a los preparativos, tanto el Ejecutivo como la Iglesia remarcaron su intención de mantener la visita al margen de la disputa partidaria local. Desde el Gobierno anticiparon que el mensaje del Papa y la convocatoria masiva tendrán un fuerte impacto comunicacional: "El mensaje del Papa y la masividad de la convocatoria se va a llevar puesto absolutamente todo a nivel comunicacional", afirmaron.

En el oficialismo consideran que algunos sectores de la oposición podrían interpretar políticamente los mensajes pastorales. Sin embargo, descartaron que León XIV vaya a emitir un mensaje dirigido específicamente contra la Casa Rosada o Javier Milei. En cambio, esperan una exposición de alcance global, en línea con la postura histórica de la Iglesia sobre la protección de los sectores más vulnerables, entre ellos las personas en situación de pobreza y las personas con discapacidad.

También prevén que el Papa aborde conceptos vinculados con su encíclica Magnifica Humanitas, particularmente el rol de la Inteligencia Artificial y la dignidad del ser humano. Desde el Gobierno señalaron que "va a ser un poco forzada cualquier lectura que quieran hacer".

La Conferencia Episcopal ratificó el carácter pastoral del viaje. La semana pasada, el secretario general de la entidad, Raúl Pizarro, había afirmado que la organización se propuso "no entrar en la grieta". "Queremos trascender las peleas coyunturales, muy propias de la sociedad argentina, queremos preservar y cuidar la figura del santo padre", sostuvo.

Desde la CEA reiteraron a TN que el mensaje del Papa "va a ser para todos". Para fundamentar esa postura, indicaron que la agenda contempla un contacto con distintas realidades de la Argentina: los gobiernos provinciales, el mundo del trabajo, la discapacidad, la pobreza, la economía y la empresa.

"No hay ninguna posibilidad de politizar porque el que no va a politizar es el Papa. Cuando se habla de politizar, se está subestimando en cierta manera lo que es la generosidad del santo padre. Si alguien cree que el Papa trae un mensaje político es que no conoce cómo se gesta y se trabaja una visita apostólica", respondieron desde la Conferencia Episcopal.

Cerca de un integrante del Gabinete de Javier Milei también expresaron una postura cautelosa: "Trataremos que no se politice. Al menos de nuestra parte. Con fe de que salga todo bien".

Los espacios de la visita y la presencia de dirigentes políticos

Pese a la insistencia de ambas partes en preservar el carácter pastoral del viaje, la agenda incluirá actividades que podrían generar lecturas políticas. Entre ellas figuran los encuentros con referentes del sindicalismo y la recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione, en un contexto marcado por las recientes discusiones sobre los recortes al sector de la discapacidad previstos en el Presupuesto 2027, que el oficialismo acordó revertir.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, enfatizó el jueves pasado que el Gobierno no espera un discurso crítico del Papa y remarcó que León XIV "no viene a hacer política partidaria". "Ni en Argentina, ni en ningún otro lugar del mundo", sostuvo en diálogo con Radio Mitre y otros medios. La funcionaria reiteró que cualquier interpretación política de la visita "va por cuenta de los periodistas o de cualquier otro actor de la sociedad que haga interpretaciones que no son válidas".

Ante la posibilidad de que esos temas sean trasladados a la discusión política, desde el Gobierno explicaron que buscarán destacar comunicacionalmente los aspectos pastorales de las actividades.

En las conversaciones con las autoridades eclesiásticas también se abordó cómo "cuidar" los espacios en los que estará el Papa, en función de la presencia de figuras políticas. El criterio será distinguir en qué encuentros corresponde que haya autoridades y en cuáles no. Desde el Ejecutivo ejemplificaron que no habrá dirigentes políticos en las reuniones con los obispos ni en el encuentro con los presos de la cárcel de Devoto.

En cambio, la presencia de representantes políticos será privilegiada en el Palacio Libertad, donde el Gobierno decidió acompañar el mensaje de unidad que profesa la Iglesia. Para la recepción oficial del próximo domingo se invitará a los principales representantes de la sociedad civil. La convocatoria incluirá a todos los gobernadores, también a los opositores; senadores y diputados nacionales de distintas fuerzas; y miembros de la Corte Suprema de Justicia. Según pudo saber TN, también estará la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Una gira de cuatro días con actividades

El itinerario oficial del Vaticano contempla cuatro jornadas intensas, del 8 al 11 de noviembre, con base en la Ciudad de Buenos Aires y salidas a Córdoba y Luján. La visita a la Argentina forma parte de una gira latinoamericana más amplia que también incluye a Perú y Uruguay.

León XIV llegará desde Montevideo, luego de permanecer dos días en el país vecino, del 6 al 8 de noviembre. Una vez en territorio argentino, comenzará sus actividades con una visita al monumento al general José de San Martín, ubicado en la plaza homónima del barrio porteño de Retiro. Se trata de una práctica habitual para los jefes de Estado que visitan el país.

Posteriormente, participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, donde se reunirá con Javier Milei. La primera jornada concluirá en el Palacio Libertad, durante el encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

El lunes 9, el Papa comenzará el día en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde saludará al personal y a las personas asistidas. A las 11.30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. Por la tarde, se reunirá con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y con líderes de otras comunidades cristianas y religiones en el Palacio San Martín.

La jornada finalizará con las vísperas en la Catedral Metropolitana, junto al episcopado y los equipos sinodales, y una cena con los obispos.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde oficiará una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Durante la tarde, se encontrará con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Luego regresará a Buenos Aires para encabezar, a las 20.15, una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La última jornada en el país será el miércoles 11. León XIV visitará la cárcel de Devoto y celebrará a las 10 una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La despedida está prevista para las 13.30 en el aeropuerto de Ezeiza. A las 14, partirá rumbo a Lima.

Con la llegada de la última avanzada vaticana, el Gobierno y la Iglesia entrarán en la etapa final de coordinación de una visita que combinará celebraciones religiosas, encuentros institucionales y contacto con distintos sectores de la sociedad. Mientras se ajustan los recorridos, los horarios y los dispositivos de seguridad, ambas partes sostienen como objetivo preservar el carácter pastoral del viaje y evitar que sus actividades queden absorbidas por la disputa política argentina.