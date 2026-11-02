CFK habló de una candidatura: "Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?"

Cristina Fernández de Kirchner no descartó una eventual candidatura presidencial en 2027 para enfrentar a Javier Milei. La expresidenta condicionó esa posibilidad a la recuperación de sus derechos políticos, actualmente restringidos por la condena firme que recibió en la causa Vialidad. La definición surgió durante una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post, mientras cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución.

"Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?", respondió al ser consultada sobre la posibilidad de volver a disputar la Presidencia. La declaración representó la primera vez desde el inicio de su detención domiciliaria que dejó explícitamente abierta la alternativa de una nueva competencia electoral por el máximo cargo ejecutivo del país.

La conversación con la periodista Marina Dias, publicada este lunes 2 de noviembre, incorporó una nueva variable al escenario político argentino de cara a 2027. El peronismo todavía no definió quién podría encabezar una fórmula para disputar el poder al oficialismo, mientras la dirigente mantiene una presencia significativa dentro de la oposición.

Sin embargo, la exmandataria no anunció formalmente una candidatura ni presentó un armado electoral. Su planteo estuvo condicionado a una modificación de su situación judicial, un requisito indispensable para transformar la posibilidad mencionada en una propuesta política concreta.

Actualmente, Cristina Kirchner está imposibilitada de postularse a cargos públicos debido a la condena firme en la causa Vialidad, que contempla seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas. La expresidenta continúa al frente del Partido Justicialista y conserva influencia en una parte relevante de la oposición, aunque las restricciones judiciales limitan su actividad pública.

La estrategia internacional para recuperar los derechos políticos

La posibilidad de una candidatura presidencial está directamente vinculada con la estrategia judicial internacional que impulsa la defensa de la expresidenta, encabezada por su abogado brasileño, Rafael Valim.

El equipo legal presentó una petición ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que examine las condiciones en las que Cristina Kirchner fue juzgada y condenada. La presentación sostiene que durante el proceso se vulneraron garantías fundamentales, entre ellas el derecho de defensa, y que la expresidenta fue responsabilizada por decisiones adoptadas por otros funcionarios.

Valim explicó al diario norteanericano que el objetivo central del planteo es recuperar los derechos políticos de su defendida y dejar sin efecto la inhabilitación que le impide ejercer funciones públicas. El reclamo abre una instancia de revisión internacional, aunque su alcance tiene límites jurídicos. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas puede pronunciarse sobre posibles incumplimientos de compromisos asumidos por la Argentina, pero no tiene facultades para anular por sí mismo una sentencia dictada por los tribunales nacionales.

Incluso ante un pronunciamiento favorable, el expediente debería ser examinado dentro del sistema judicial argentino. En ese marco, Valim consideró que la tradición del país en materia de derechos humanos podría favorecer el cumplimiento de una decisión internacional.

El abogado también advirtió que un eventual rechazo oficial al pronunciamiento podría generar movilizaciones en respaldo de la expresidenta, lo que sumaría una dimensión política al recorrido judicial. La rehabilitación electoral constituye, de esta manera, la condición jurídica central para que la posibilidad de competir en 2027 pueda avanzar hacia una candidatura efectiva.

El impacto político de una eventual resolución internacional

La entrevista también incorporó la opinión de Flávia Piovesan, exvicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y profesora de derecho en la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. La experta destacó que la Argentina siempre estuvo comprometida con el multilateralismo y el derecho internacional. Al mismo tiempo, señaló que gobiernos de derecha, como el de Javier Milei, suelen presentar la supervisión extranjera como una injerencia en los asuntos internos.

Piovesan advirtió, sin embargo, que un fallo favorable a Cristina Kirchner podría tener un impacto significativo, especialmente en el plano político interno.

"Ante la comunidad internacional, habrá quedado reivindicada", afirmó. "Eso crea una narrativa poderosa que podría tener un impacto en el ámbito político interno".

La posibilidad de que el reclamo internacional prospere no solo tendría consecuencias sobre la situación jurídica de la expresidenta, sino que también podría modificar las condiciones de su participación en el debate político nacional.

Lula da Silva, un antecedente que observa la defensa

La estrategia de Cristina Kirchner encuentra una referencia en el recorrido judicial y político del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien permaneció detenido durante 580 días por condenas vinculadas con hechos de corrupción.

Lula recuperó la libertad en 2019 y posteriormente consiguió la anulación de sus sentencias. Tras recuperar sus derechos políticos, volvió a competir electoralmente, ganó la Presidencia de Brasil en 2022 y consiguió su reelección. Aunque los expedientes judiciales de ambos dirigentes presentan diferencias, el caso brasileño aparece como una referencia para la defensa de la expresidenta argentina. El vínculo entre ambos procesos también está relacionado con la participación de Rafael Valim, quien intervino en la defensa de Lula.

Durante la entrevista, Cristina Kirchner recordó que el mandatario brasileño la visitó mientras cumplía prisión domiciliaria y le transmitió un consejo personal: "Haz ejercicio y no te deprimas".

La exmandataria aseguró que no se permite deprimirse y volvió a atribuir su situación judicial a su trayectoria política y a los intereses que, según afirmó, enfrentó durante sus gobiernos. También rechazó los delitos por los que fue condenada y cuestionó el funcionamiento de la Justicia argentina.

No obstante, la sentencia en la causa Vialidad permanece firme. Por ese motivo, el antecedente de Lula no implica que Cristina Kirchner pueda obtener necesariamente un resultado equivalente ni que su situación judicial vaya a resolverse de la misma manera.

Las críticas a Milei y los errores del peronismo

En el plano político interno, Cristina Kirchner analizó la gestión de Javier Milei y las condiciones que, a su entender, podrían modificar el escenario electoral. La expresidenta sostuvo que existe un crecimiento del malestar entre sectores que respaldaron las promesas de cambio del Presidente, pero que no perciben una mejora concreta en sus condiciones de vida.

"Muchos argentinos están frustrados porque sus vidas no han mejorado, su dinero no les alcanza hasta fin de mes y ven un gobierno que no solo no hace nada por los pobres, sino que los ataca activamente", sostuvo.

La dirigente también reconoció responsabilidades del peronismo en la derrota electoral de 2023, que permitió la llegada de Milei al poder en un contexto marcado por la crisis económica y el deterioro de los ingresos. En particular, admitió que durante la administración de Alberto Fernández, de la que fue vicepresidenta, se deterioró la cultura laboral y la valoración social del trabajo.

Según explicó, parte de los trabajadores cuestionaba la diferencia entre sus ingresos y los beneficios que recibían personas alcanzadas por programas estatales. Esa percepción, de acuerdo con su análisis, representó uno de los factores que incidieron en el escenario político y social.

Frente a esa situación, la expresidenta consideró que los sectores progresistas deberán presentar propuestas concretas para recuperar los ingresos y mejorar las condiciones de vida de la población.

También advirtió sobre las dificultades que genera la polarización política para construir acuerdos duraderos. El eventual regreso electoral de Cristina Kirchner coincidiría con el desafío del peronismo de reconstruir una propuesta competitiva para disputar el Gobierno.

Trump y las elecciones de Estados Unidos

La entrevista con The Washington Post también abordó el escenario político estadounidense. Cristina Kirchner se refirió a las elecciones legislativas de mitad de mandato que se celebrarán este martes en Estados Unidos y pronosticó un resultado adverso para Donald Trump y el Partido Republicano.

La expresidenta manifestó su expectativa de que la votación permita abrir una nueva etapa para los movimientos progresistas, en un contexto que vinculó con posibles transformaciones políticas en América Latina.

"Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país", afirmó. Su análisis relacionó el resultado electoral estadounidense con la dinámica política regional y con la posibilidad de que los movimientos progresistas recuperen protagonismo.

"La historia no se escribe en línea recta", sostuvo. "Hay avances y retrocesos. Pero la gente siempre regresa".