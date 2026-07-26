Daniel Scioli sufrió un intento de robo en su casa: detuvieron a un ex jefe de seguridad y a otro sospechoso

Dos sujetos fueron detenidos en las últimas horas por su presunta responsabilidad en un intento de robo en la vivienda de Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, ubicada en el partido de Tigre, al norte del conurbano bonaerense.

El episodio ocurrió durante la madrugada del último miércoles en el predio de Villa La Ñata, donde reside el funcionario. Según la reconstrucción del hecho, tres delincuentes ingresaron al lugar utilizando máscaras de payaso como elemento de ocultamiento. Sin embargo, el avance del grupo fue detectado por los integrantes de la custodia que se encontraban en el lugar.

Ante la presencia de los intrusos, los efectivos dieron la voz de alto, pero los delincuentes hicieron caso omiso a la advertencia. Finalmente, escaparon del predio sin llegar a ingresar a la vivienda principal.

El intento de robo quedó así frustrado en la instancia inicial, aunque la investigación posterior permitió avanzar sobre la identidad de algunos de los involucrados y establecer posibles conexiones con personas que conocían detalles del funcionamiento interno de la propiedad.

Un ex policía bajo sospecha por su conocimiento de la vivienda

Uno de los detenidos es Braian Orona, un ex policía que además se había desempeñado como jefe de seguridad del actual secretario de Turismo, Ambiente y Deporte cuando este era gobernador de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con los investigadores, Orona habría tenido un rol clave debido al conocimiento que poseía sobre la vivienda y sus movimientos habituales. La hipótesis de la investigación sostiene que este hombre conocía los movimientos dentro de la casa y las claves de acceso, información que habría facilitado el ingreso del grupo delictivo y la coordinación del intento de robo.

La detención de quien había tenido una función vinculada a la seguridad del propio Scioli representa uno de los puntos centrales de la causa, ya que los investigadores buscan determinar cómo fueron obtenidos los datos utilizados durante el hecho y qué grado de participación habría tenido cada uno de los sospechosos.

Dos detenidos y otros dos delincuentes identificados

Además de Orona, fue detenido el sospechoso que, según la investigación, esperaba dentro de un automóvil durante el desarrollo del intento de robo. La policía continúa trabajando para avanzar sobre los demás integrantes del grupo.

Los otros dos delincuentes que habrían participado del ingreso al predio ya fueron identificados, aunque todavía permanecen prófugos y son buscados intensamente por la policía local.

De esta manera, la investigación mantiene abiertas distintas líneas de trabajo para ubicar a los restantes involucrados y establecer con precisión la organización del intento de robo.

Entre los elementos centrales del caso se encuentran:

Dos personas detenidas por su presunta participación en el hecho.

por su presunta participación en el hecho. Braian Orona , ex policía y ex jefe de seguridad de Scioli, señalado por los investigadores por su conocimiento de la vivienda.

, ex policía y ex jefe de seguridad de Scioli, señalado por los investigadores por su conocimiento de la vivienda. Un tercer sospechoso detenido , vinculado al vehículo utilizado durante el intento.

, vinculado al vehículo utilizado durante el intento. Dos delincuentes identificados pero prófugos, que continúan siendo buscados por la policía local.

La investigación quedó en manos de la Justicia

La causa quedó bajo la dirección del fiscal Cosme Iribarren, integrante de la UFI de Benavídez, quien dispuso distintas medidas para reconstruir la secuencia del intento de robo y determinar las responsabilidades de cada participante.

Entre las acciones ordenadas por el fiscal se encuentra el análisis de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del lugar, una herramienta considerada fundamental para reconstruir el ingreso de los delincuentes, sus movimientos dentro del predio y la posterior huida.

Además, Iribarren tomó declaración a los testigos que pudieron aportar información sobre lo ocurrido durante la madrugada del miércoles. Esas declaraciones forman parte de la investigación que busca establecer cómo se produjo el ingreso al predio de Villa La Ñata, qué papel tuvo cada uno de los sospechosos y cómo fue planificado el intento de robo.

El caso continúa en desarrollo mientras la Justicia y la policía local avanzan en la búsqueda de los dos individuos que permanecen prófugos y en la determinación de las responsabilidades de todos los involucrados.