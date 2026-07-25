Milei cerrará la Expo Rural con un discurso clave y el campo espera definiciones

La 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional de Palermo llegará este domingo a su cierre con la expectativa puesta en el discurso que brindará el presidente Javier Milei, en una ceremonia que volverá a reunir a referentes del agro, empresarios, gobernadores y funcionarios nacionales.

Si bien el Gobierno ya anticipó que no habrá anuncios para el sector, el mensaje presidencial concentra la atención de productores y dirigentes rurales, que esperan definiciones sobre el rumbo de la política agropecuaria.

El acto comenzará a las 11 y, al igual que en 2025, se realizará un domingo por cuestiones de agenda presidencial. Además, presentará una modificación en su desarrollo: antes de los discursos del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y de Milei, desfilarán los grandes campeones de las distintas razas, maquinaria agrícola, carruajes y agrupaciones tradicionalistas por la pista central.

Como ocurre cada año, la ceremonia de clausura trasciende el ámbito agropecuario y se convierte en un escenario de alto contenido político, donde suelen marcarse definiciones sobre la relación entre el Gobierno y uno de los sectores más importantes de la economía argentina.

Las expectativas se apoyan en los antecedentes recientes. En la edición 2025 de la Expo Rural, Milei anunció una reducción permanente de las retenciones para la soja, la carne y otros productos agropecuarios. Posteriormente, en mayo de este año, el Ejecutivo dispuso una baja de los derechos de exportación para el trigo y la cebada, además de anticipar un esquema de reducción gradual para la soja a partir de enero de 2027.

Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó bajar las expectativas durante la semana. Tras reunirse con Nicolás Pino, aseguró que no habrá novedades durante el acto.

"Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ninguno en particular", afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

Pese a ello, el sector agropecuario mantiene la expectativa de que el Presidente envíe alguna señal sobre el futuro de las retenciones, uno de los principales reclamos de las entidades rurales. En ese sentido, Pino reiteró recientemente que el objetivo es que esos tributos "lleguen a cero".

El dirigente también insistió en la necesidad de avanzar en mejoras de infraestructura y logística para reducir los costos que enfrenta la producción y mejorar la competitividad del agro.

Más allá del contenido político, la Expo Rural 2026 cerrará una nueva edición con un balance positivo. Desde su apertura, el 16 de julio, miles de productores, empresarios y visitantes recorrieron el predio ferial de Palermo.

La muestra reunió más de 2.500 animales de más de un centenar de razas y contó con la participación de empresas vinculadas a la maquinaria agrícola, genética, industria automotriz, servicios y tecnología para el sector.

Además de las tradicionales juras ganaderas, el evento incluyó rondas internacionales de negocios, propuestas de financiamiento y el Primer Congreso Mundial de Hampshire Down, que convocó a criadores de distintos países.

La jornada de clausura también ofrecerá actividades abiertas al público, entre ellas el tradicional carrusel de bandas militares, una exhibición de Arte Ecuestre Argentino y un remate solidario a beneficio de la Fundación Soldado.

Con el lema "El campo nos une", la Exposición Rural volverá a cerrar sus puertas consolidándose como el principal punto de encuentro del agro argentino. Sin embargo, antes del final, todas las miradas estarán puestas en el discurso de Javier Milei, del que el sector espera nuevas definiciones para una actividad clave de la economía nacional.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.