Debate de la Ley Bases y Paquete fiscal: Fuertes cruces entre los diputados por la posibilidad de restituir Ganancias

Después de seis meses de negociaciones y debates, la Ley Bases y el paquete fiscal se sancionarán este jueves.

En labor parlamentaria, los bloques se pusieron de acuerdo en que los homenajes y apartamientos pasen para el final. El tratamiento de ambas iniciativas será unificado y la votación por separado. Se prevé una sesión de 12 horas, a partir del mediodía.

Propusieron que "la votación de la aceptación en su totalidad de la sanción venida en revisión del Senado de la Ley Bases" sea en una sola votación, y que luego se defina el paquete fiscal en cuatro votaciones.

Además, que haya un número de 40 oradores individuales en total "y asignarlos a los bloques en forma proporcional", limitando cada exposición en cinco minutos.

Espert cruzó a la oposición y defendió la insistencia por Ganancias: "Dentro de la Constitución todo, fuera nada"

El diputado nacional de la Libertad Avanza José Luis Espert defendió la insistencia del oficialismo por Ganancias y Bienes Personales. "Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada", aseguró en referencia a los reclamos de algunos sectores opositores.

"No existe el principio de especificidad normativa en nuestra Constitución", explicó. "En el recorrido de un proyecto de Ley, la Cámara de origen tiene un plus por sobre la cámara revisora", agregó.

"La interpretación de la Constitución se debe hacer a partir de sus palabras, no por fuera de ella", remarcó Espert. "Aquí no hay un debate constitucional genuino, hay un juego de tironeos para encubrir intereses políticos", apuntó.

"Esta ley viene a marcar un punto de inflexión para nuestro país. Vamos a crear las condiciones para tener una Argentina próspera", finalizó.

Desde Hacemos Coalición Federal acompañan la Ley Bases, pero advirtieron a Milei: "Con esta herramienta se acabaron las excusas, Presidente"

"Todos hemos aprendido mucho, el Gobierno aprendió a negociar”, afirmó en su exposición el diputado de Hacemos Coalición Federal, Oscar Agost Carreño

"Vamos a darle las herramientas al gobierno porque creemos que tiene que resolver lo que no pudieron hasta hoy. Ahora se terminan las excusas, Presidente", advirtió el legislador.

En tanto, Agost Carreño señaló que "la ley original era muy mala. Ni el kirchnerismo se animó a tanto".

"El Presidente debe dejar de viajar por afuera y ponerse a resolver los problemas para los cuales lo votaron", aseguró.

"Necesitamos aprobar leyes que no puedan ser cuestionadas judicialmente", finalizó.

En pleno debate por la Ley Bases, desde el PRO insistieron en que "es necesario un cambio profundo en la Argentina"

"Es el primer período de casi 7 meses en que a un presidente argentino elegido democráticamente no se le da ni una sola ley", enfatizó la legisladora del PRO Silvana Giudici.

"Desde el PRO acompañamos la Ley Bases desde que la propuso el presidente Milei", aseguró la diputada y remarcó que "es necesario un cambio profundo en la Argentina".

"Sin Ley Bases, el gobierno de Milei tuvo un primer éxito que fue la estabilización de la macroeconomía", señaló Giudici.

Mientras se debate la Ley Bases en Diputados, sindicatos y organizaciones se manifiestaron frente al Congreso

Distintos se movilizó frente al Congreso en rechazo a la sanción de la Ley Bases. “Se intenta legitimar una de las estafas más grandes de la historia contra la sociedad. Esta ley no sirve para nada. En esta ley no está el pueblo. Están solo 5 o 10 multimillonarios. Si la aprueban, la vamos a tirar a la basura. No la vamos a cumplir”, aseguró Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.

“La reforma laboral incorporada en esta norma es absolutamente regresiva y no va a contribuir a crear empleo registrado ni tampoco a mejorar los indicadores económicos y sociales actuales. Por el contrario, todos van a empeorar”, apuntó el referente estatal.

Aguiar sostuvo que “el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones lesiona casi de muerte la soberanía sobre nuestro territorio y nuestras instituciones”