Debate polémico: el oficialismo logró aprobar los acuerdos con las dos empresas mineras

En medio de un debate polémico que duró más de 4 horas y tras el voto negativo por parte de todo el interbloque de Juntos por el Cambio, en la jornada de este jueves, el oficialismo logró aprobaren la Cámara baja los acuerdos mineros entre la provincia y dos 2 empresas para la extracción de litio.

A pesar de los fuertes cuestionamientos que realizaron los legisladores de la oposición, el Frente de Todos logró que se diera media sanción a las actas acuerdo minero entre el Gobierno y las empresas Liex que corresponde al Proyecto Tres Quebradas y Galaxy Lithium al proyecto Sal de Vida. Ambas iniciativas dentro de las cuales se establece que las empresas abonarán mensualmente un monto global equivalente al 3,5% de la facturación mensual por los conceptos de regalías mineras, aporte adicional y por Responsabilidad Social Empresaria.

Con 24 diputados presentes, Augusto Barros pidió conforme a lo acordado en labor parlamentaria, que se incluya para el tratamiento de la sesión los dos expedientes con despacho de comisión en mayoría y minoría. Dicha moción no alcanzó la mayoría calificada y quedó rechazada. Posteriormente, Barros mocionó, el 44 art. del reglamento interno que contempla la sesión especial, la misma fue fijada para las 11. Allí se incluyó en el temario los dos proyectos mineros, que al tener ya despacho, no se necesitaban contar con la mayoría absoluta, sumado a que no tenían el periodo de observación vencido, por lo tanto, el pleno del cuerpo avanzó con la moción que permitió que finalmente se avance en el tratamiento de los mismos en un debate caliente.

Desde el interbloque de Juntos por el Cambio reiteraron que se trata de un “tratamiento express” y que ambas iniciativas mineras “responden a intereses empresariales” por parte del gobierno.

“No estoy molesto pero siento una desilusión. El pueblo de Catamarca no se merece lo que está pasando en la legislatura. Lo digo como oposición. Es vergonzoso tener que ser parte de este ciclo legislativo, hacer un mea culpa y pensar en la responsabilidad que tenemos. No podernos sentarno y ponernos de acuerdo, y festejar como barrabrava si lo sacan de la manera que sea a los proyectos. La ciudadanía de Catamarca no nos cree”, comenzó diciendo el dirigente del PRO Enrique Cesarini en su ponencia.

Por su parte, el presidente de la UCR Luis Lobo Vergara cargó duro contra el oficialismo por esta avanzada “arbitraria” y dijo que en 2023 cuando sean Gobierno pedirán cuentas a los responsables de los acuerdos mineros que se aprobaron en un proyecto de ley que solo contiene 19 fojas, sin informe de nada.

“Podrían haber venido el gobernador (Raúl Jalil), el requerimiento de la política catamarqueña era que la minería sea una política de estado. Hay mucho más de lo que estamos discutiendo ahora, los inversores extranjeros quieren sabe que opina la oposición. Cuando seamos gobierno en el 2023 vamos tener que revisar los acuerdos políticos mineros que todavía no conocemos y los que acompañaron tendrán que dar cuenta al pueblo catamarqueño”, disparó Lobo Vergara.

Finalmente, ambas actas de compromiso fueron aprobadas con 22 votos afirmativos, 14 negativos y 4 ausentes.