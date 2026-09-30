Demoraron a Máximo Kirchner y le secuestraron el auto que tenía pedido de captura

El diputado nacional de Unión por la Patria y dirigente de La Cámpora, Máximo Kirchner, fue demorado este miércoles en el puesto limítrofe de Justo Daract, provincia de San Luis, durante un control policial en el que se detectó que la camioneta en la que viajaba tenía un pedido de secuestro vinculado con la causa Hotesur.

El procedimiento se produjo mientras el legislador se dirigía hacia San Juan, donde tiene prevista para este jueves una agenda de reuniones con referentes del peronismo y militantes.

Durante el control, los efectivos realizaron las verificaciones correspondientes sobre el vehículo y constataron que figuraba en el oficio de pedido de secuestro relacionado con la investigación judicial. Luego de esas comprobaciones, las autoridades ordenaron el secuestro del rodado, según informaron medios locales. El vehículo involucrado es una Honda CR-V, que figuraba a nombre de Máximo Kirchner y que aparecía incluida en el pedido judicial correspondiente a la causa.

Un pedido de secuestro firmado en 2019

El pedido de secuestro que alcanzó al vehículo tiene origen en un oficio de febrero de 2019, firmado por el juez federal Julián Ercolini.

En aquel documento se había dispuesto retener una serie de vehículos incluidos en un listado y pertenecientes a integrantes de la familia Kirchner, Lázaro Báez y otras personas y empresas. La detección de la Honda CR-V durante el control realizado en Justo Daract permitió activar el procedimiento correspondiente. Luego de verificar la información, las autoridades procedieron a retener el vehículo.

Máximo Kirchner viajaba hacia San Juan

El procedimiento se produjo en el marco de un viaje que Máximo Kirchner realizaba hacia San Juan. El diputado tenía previsto reunirse este jueves con referentes del peronismo y militantes, como parte de su agenda política.

El hecho ocurrido en San Luis se produjo, por lo tanto, durante el traslado del legislador hacia esa provincia. El dirigente fue demorado en Justo Daract mientras se realizaban las verificaciones sobre el vehículo. Una vez constatada la existencia del pedido de secuestro, se concretó la retención de la camioneta.

El episodio adquiere relevancia además porque se produjo un día después de otro procedimiento realizado en San Luis sobre un vehículo que también estaba vinculado con la misma causa judicial.

Otro vehículo secuestrado un día antes

El procedimiento sobre el vehículo de Máximo Kirchner ocurrió un día después de que la Policía de San Luis secuestrara una camioneta RAM 2500 Laramie 4×4 vinculada con la causa Hotesur.

Ese operativo se había desarrollado el martes sobre la ruta provincial N.º 1, específicamente en el puesto de control de Los Molles. El vehículo circulaba desde Cortaderas hacia Villa de Merlo. Según el parte oficial difundido por la Policía de San Luis, la camioneta RAM figuraba a nombre de Cristina Kirchner y también contaba con un pedido de secuestro.

Durante el control, la fuerza constató que el actual propietario del vehículo era un hombre que reside en San Luis. El informe policial identificó al conductor como un vecino de Cortaderas, de 38 años.

La camioneta había ingresado a la provincia el domingo 27 de septiembre y fue detectada mediante las lectoras de patentes instaladas en el pórtico de Santa Rosa del Conlara, dispositivo que forma parte del Anillo Digital Federal. De este modo, ambos procedimientos realizados en días consecutivos en territorio puntano quedaron vinculados, según la información oficial, con pedidos de secuestro relacionados con la causa Hotesur.

Los antecedentes de la causa Hotesur

La investigación conocida como causa Hotesur se inició en noviembre de 2014, un día después de la emisión de un informe del programa Periodismo Para Todos que mostró que Hotesur S.A., empresa que administraba el hotel Alto Calafate, adeudaba balances y no había actualizado ante la Inspección General de Justicia la composición de su directorio.

De acuerdo con la hipótesis fiscal consignada en la información de base, empresas del grupo Báez, especialmente Valle Mitre SRL, habrían gerenciado o contratado plazas y servicios en Alto Calafate y en la hostería Las Dunas. Según esa hipótesis, esos pagos habrían servido para ingresar al patrimonio familiar fondos originados en la obra pública vial de Santa Cruz.

La investigación judicial involucra a distintos integrantes de la familia Kirchner y personas relacionadas con la operatoria empresarial mencionada.

Quiénes serán juzgados

Además de la expresidenta Cristina Kirchner, en el marco de la causa serán juzgados Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Martín Báez, el contador Víctor Manzanares, Osvaldo Sanfelice, Romina Mercado y Patricio Pereyra Arandia, junto con otros integrantes de directorios y de la operatoria societaria.

La información suministrada señala que Florencia Kirchner quedó fuera del juicio por decisión firme de Casación. La causa Hotesur constituye así el marco judicial en el que aparece registrado el pedido de secuestro que permitió detectar la Honda CR-V en la que viajaba Máximo Kirchner.

El oficio que alcanzaba al vehículo había sido firmado en febrero de 2019 por el juez federal Julián Ercolini y comprendía una serie de vehículos pertenecientes a integrantes de la familia Kirchner, Lázaro Báez y otras personas y empresas.