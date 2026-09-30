Presentaron la licitación de 33 locales comerciales para Valle Chico

El Gobierno de Catamarca, a través del Ministerio de Urbanización y Vivienda, junto con la Federación Económica de Catamarca (FEC), presentó el proyecto destinado a incorporar 33 locales comerciales al complejo habitacional de Valle Chico.

La iniciativa fue expuesta durante una reunión informativa dirigida a pymes y comerciantes locales, que tuvieron la posibilidad de conocer los detalles del proyecto y el esquema previsto para la licitación privada de los establecimientos construidos en la zona.

El propósito central es dotar de una mayor oferta comercial y de servicios a las 4.500 familias que residen en Valle Chico, en el marco de una estrategia que apunta a consolidar una comunidad con mayor autonomía y, al mismo tiempo, generar oportunidades de empleo local en el contexto económico actual.

La incorporación de los locales comerciales se plantea así como parte de una visión más amplia sobre el desarrollo del complejo habitacional. La intención oficial es que la zona pueda contar con servicios y actividades comerciales capaces de acompañar las necesidades de las familias que viven allí.

La búsqueda de un desarrollo urbano integral

Durante la presentación, el ministro de Urbanización y Vivienda, Fidel Sáenz, explicó que la meta oficial consiste en avanzar hacia un desarrollo urbano integral y descentralizado.

En ese sentido, el funcionario sostuvo: "Nuestra idea es conformar una comunidad que sea lo más autónoma posible, por eso la construcción de estos locales comerciales y por eso también el proyecto de centros comerciales".

La definición plantea que los nuevos espacios comerciales forman parte de una estrategia que excede la construcción aislada de establecimientos. La incorporación de servicios busca contribuir a la conformación de una comunidad con mayor autonomía dentro del propio complejo habitacional.

El proyecto contempla, además de los 33 locales comerciales, la referencia a futuros centros comerciales, como parte de esa concepción de desarrollo urbano integral y descentralizado señalada por el funcionario. La iniciativa se dirige especialmente a las necesidades de quienes ya residen en Valle Chico. Con 4.500 familias instaladas en la zona, la ampliación de la oferta comercial aparece vinculada directamente con la posibilidad de contar con servicios dentro del propio complejo.

Los rubros surgieron de una consulta vecinal

Uno de los aspectos destacados durante la presentación fue el criterio utilizado para definir los rubros considerados prioritarios.

Según explicó Fidel Sáenz, las actividades comerciales demandadas surgieron de una consulta vecinal realizada en el barrio. De ese relevamiento surgió una mayor demanda para la radicación de determinados servicios y comercios. Entre los rubros mencionados se encuentran:

Supermercado.

Gimnasio.

Farmacia.

Bar.

Otros rubros vinculados con las necesidades expresadas por los vecinos. La consulta vecinal permitió, de acuerdo con lo informado durante el anuncio, identificar cuáles son algunas de las actividades comerciales que presentan mayor demanda entre quienes viven en Valle Chico.

De esta manera, el proyecto busca vincular la instalación de los comercios con las necesidades concretas de la comunidad que reside en el complejo, tomando como referencia las demandas surgidas dentro del propio barrio.

Una inversión 100% provincial

Otro de los puntos señalados durante la presentación fue el origen de los recursos utilizados para la construcción de los locales. El ministro Fidel Sáenz confirmó que la obra fue realizada mediante una inversión 100% provincial, utilizando el mecanismo de oferta privada.

La construcción de los 33 locales constituye así la infraestructura sobre la cual se desarrollará posteriormente el proceso destinado a asignar los espacios comerciales. El esquema presentado combina, de este modo, la inversión provincial en la construcción de los establecimientos con un mecanismo de licitación privada para su asignación a comerciantes e instituciones interesadas.

Evitar la superposición de rubros

Desde la Federación Económica de Catamarca también se aportaron precisiones sobre el funcionamiento que se busca para el nuevo espacio comercial. El presidente de la Federación Económica de Catamarca, Marcelo Coll, explicó que se procurará evitar la superposición de rubros. El objetivo planteado es que la oferta comercial pueda mantener variedad para los consumidores y, al mismo tiempo, contribuir a garantizar la rentabilidad de las pymes que se radiquen en Valle Chico.

La definición apunta a organizar la incorporación de los distintos comercios de manera que no se produzca una concentración excesiva de establecimientos dedicados a una misma actividad.

El criterio señalado por la FEC busca equilibrar dos aspectos: por un lado, la necesidad de ofrecer distintas alternativas comerciales a las familias residentes; por otro, las condiciones necesarias para que las pymes puedan desarrollar sus actividades.

Una licitación privada

En relación con el acceso a los 33 locales, Marcelo Coll detalló que los establecimientos serán asignados mediante licitación privada. El dirigente remarcó además un criterio que tendrá especial importancia dentro del proceso: "los antecedentes pesan en este caso".

Según explicó, se priorizará a comerciantes e instituciones con trayectoria previa, con el objetivo de fortalecer empresas que ya se encuentran en funcionamiento dentro de la provincia. El planteo introduce así un criterio vinculado con la experiencia y la trayectoria previa de quienes participen del proceso. La intención expresada es que la llegada de nuevos comercios a Valle Chico contribuya también al fortalecimiento de empresas que ya desarrollan actividades en Catamarca.