Jalil apura una definición sobre el coseguro y promete solución para "antes del 15 de julio"

La discusión por el coseguro de la OSEP volvió a ubicarse en el centro de la agenda política y sanitaria de Catamarca luego de que el gobernador Raúl Jalil anticipara que espera definir una propuesta "antes del 15 de julio" para reformular el esquema de la obra social de los empleados públicos. El planteo llega después del anuncio oficial sobre la supresión del copago médico, una iniciativa que generó sorpresa entre los gremios estatales y que, hasta ahora, avanzó con más interrogantes que definiciones concretas.

Tras aquellas primeras repercusiones y luego de las reuniones mantenidas con las entidades médicas de la provincia, se abrió un compás de espera. Ese período de negociación, sin embargo, tiene ahora un plazo político marcado por el propio mandatario, que aseguró que el tema "está encaminado" y que en los próximos días podría cerrarse una salida. La definición, según dejó en claro, no se limita únicamente a la eliminación del cobro extra para los afiliados, sino que también involucra una discusión de fondo sobre los aranceles médicos, el vínculo con los prestadores y el esquema de funcionamiento de la obra social provincial.

En ese marco, Jalil expuso que el principal nudo de la negociación está dado por el valor de los aranceles. "El tema de la obra social de los empleados públicos y el coseguro está encaminado. Nosotros estamos esperando esta semana, porque ahí hay un problema de aranceles. El arancel que se paga afuera es mayor que el que se paga acá en la provincia", sostuvo el gobernador, al explicar el punto que hoy aparece como el principal factor de tensión dentro de la negociación.

El Círculo Médico y la advertencia oficial

Dentro de esa discusión, el mandatario precisó que el Dr. Edgardo Varela, presidente del Círculo Médico, quedó en responder durante esta semana a la propuesta que se encuentra en análisis. La respuesta de esa entidad es clave para definir si el Gobierno puede avanzar con un acuerdo que permita suprimir el coseguro sin alterar el funcionamiento del sistema prestacional o si, por el contrario, deberá adoptar otro camino.

Jalil explicó que el Ejecutivo seguirá conversando para determinar "cuál sería el arancel para eliminar el supuesto este", en referencia al mecanismo de cobro adicional. Pero al mismo tiempo dejó planteado un escenario alternativo en caso de que no haya respuesta o no se alcance un entendimiento con los prestadores. "Si no contesta hay que hacer lo que dicen los sindicatos, que bajar la cantidad de prestadores y los jóvenes", afirmó el gobernador en diálogo con Radio Valle Viejo, en una frase que mostró que la Provincia no descarta introducir cambios más profundos en la estructura de atención si la negociación no prospera.

El mensaje político fue doble. Por un lado, transmitir que el Ejecutivo sigue buscando un acuerdo con los sectores médicos para resolver la eliminación del coseguro. Por otro, dejar en claro que existe una ventana temporal acotada y que, si no hay definiciones, la Provincia avanzará con una alternativa. En ese marco, el compromiso oficial quedó fijado en una fecha: "antes del 15 de julio le vamos a mandar una solución", aseguró Jalil.

Qué se discute en la obra social de los empleados públicos

La disputa por el coseguro en OSEP excede la discusión puntual sobre un cobro. Lo que está en debate, según surge de las declaraciones del mandatario, es el esquema general de prestaciones, el valor de los aranceles y la relación entre la obra social y las entidades médicas. El Gobierno viene de anunciar la supresión del coseguro médico, una medida que sorprendió a los gremios estatales y abrió un proceso de conversaciones con los prestadores de salud.

La referencia a que el arancel que se paga fuera de la provincia es superior al que se paga en Catamarca permite entender el trasfondo de la discusión: el Ejecutivo busca avanzar en una reforma del sistema sin desatender el reclamo de los prestadores, pero al mismo tiempo con la intención de frenar los cobros extras y rediseñar la estructura de costos de la obra social.

Convenio con Nación y una agenda amplia de anuncios

En paralelo a la discusión por OSEP, Jalil confirmó que la provincia se encuentra próxima a firmar un convenio con Nación que calificó como "muy importante para Catamarca". El gobernador no se limitó a anticipar ese acuerdo, sino que además aprovechó para repasar una agenda más amplia de anuncios y obras vinculadas al interior provincial.

El mandatario mencionó futuras inauguraciones relacionadas con la minería y el turismo, entre ellas el Hotel 5 Estrellas de Antofagasta de la Sierra y la puesta en marcha de plantas de litio entre septiembre y octubre. El señalamiento no fue aislado, sino que se integró a una narrativa de gestión en la que el Gobierno busca mostrar continuidad en la ejecución de obras, en la expansión de la actividad minera y en el acompañamiento a sectores productivos.

En ese contexto, Jalil también remarcó que Catamarca mantiene estabilidad financiera, con el aguinaldo ya pagado, con asistencia a todos los municipios sin distinción política y con una caída del peso de la deuda provincial. Esa descripción le permitió al mandatario enmarcar la discusión por la obra social y por los nuevos convenios dentro de un escenario que, según planteó, muestra orden fiscal y capacidad de sostener políticas públicas en distintas áreas.

Litio, turismo y regalías mineras en el interior

Uno de los capítulos más destacados de las declaraciones del gobernador estuvo vinculado al impacto de la minería y a la agenda de obras para el interior. Jalil afirmó que mantuvo conversaciones con el intendente del Oeste por las obras que se ejecutarán con regalías mineras y adelantó que, a fin de mes, el Gobierno invitó al Presidente para participar de la inauguración de obras.

"Tenemos cuatro plantas de litio que se inauguran, que es Galán, Osco, que es unificada con Salta. Probablemente que en septiembre o octubre se inauguren las plantas de Río Tinto. Además vamos a inaugurar el hotel 5 Estrellas en Antofagasta de la sierra", expresó el mandatario, al detallar una agenda que combina inversiones mineras, infraestructura y desarrollo turístico.

Dentro de ese esquema, la minería aparece asociada a dos planos. Por un lado, como motor de inversiones concretas, con inauguraciones previstas de plantas de litio. Por otro, como fuente de financiamiento para obras en el interior a través de las regalías mineras. El turismo, en tanto, se integra a esa misma lógica con el anuncio del hotel en Antofagasta de la Sierra, una obra que el gobernador incluyó dentro de los hitos próximos de la gestión.

Obras en Valle Viejo y el límite de la planificación urbana

Jalil también se refirió a la situación de Valle Viejo y aseguró que la Provincia mantiene en ese departamento una agenda de obras que incluye viviendas, asfalto, cloacas, desagües, un polideportivo y una futura cancha de hockey. Sin embargo, junto con esa enumeración, el mandatario introdujo una advertencia sobre las dificultades que presenta la ejecución en ese territorio.

Según indicó, la falta de planificación urbana complejiza el desarrollo de esas obras. Esa mención expone un problema de fondo en la administración de infraestructura local: la ejecución no depende únicamente de la disponibilidad de recursos o de la voluntad política de avanzar, sino también de las condiciones urbanísticas y de ordenamiento necesarias para llevar adelante los proyectos.

Ruta 38, convenios viales y la discusión por Ingresos Brutos

La agenda abierta por el gobernador incluyó además las gestiones con Nación para definir convenios por obras viales, entre ellas la Ruta 38, una de las referencias centrales dentro del esquema de infraestructura provincial. Aunque no brindó mayores detalles sobre el contenido de esos acuerdos, sí dejó en claro que las conversaciones siguen en marcha y que forman parte del vínculo que la provincia busca sostener con el Gobierno nacional.

En paralelo, Jalil defendió la posibilidad de una revisión de Ingresos Brutos, aunque dejó planteada una condición central: cualquier alivio impositivo deberá estar respaldado por una fuente de financiamiento. La definición vuelve a colocar el acento en el equilibrio fiscal como criterio ordenador de la gestión, incluso en un escenario en el que el Gobierno analiza cambios tributarios o nuevas medidas de alivio para determinados sectores.