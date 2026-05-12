Denuncian a la senadora Carolina Losada por su proyecto sobre "falsas denuncias"

Un grupo de reconocidos profesionales de distintas disciplinas y referentes en Derechos Humanos presentó una denuncia en la Justicia Federal contra la senadora nacional de la UCR Carolina Losada, a raíz de un proyecto de ley de su autoría que busca endurecer las penas por los delitos de "falsas denuncias" y "falsos testimonios" en causas vinculadas a violencia de género, abuso sexual y violencia contra niños, niñas y adolescentes.

La presentación judicial es encabezada por el ex juez de Cámara Federal Carlos Rozanski, la psicóloga y periodista Liliana Hendel y la profesora e investigadora Dora Barrancos. El escrito se apoya en una serie de argumentos jurídicos, estadísticos y de política criminal que cuestionan el fundamento de la iniciativa legislativa.

El núcleo de la acusación contra la senadora

En la denuncia, la senadora santafesina es señalada como presunta responsable de "un plan de coacción e intimidación a profesionales de la psicología y otras disciplinas", con el objetivo de disuadir la atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales de diversas formas.

Entre los tipos de violencia mencionados se incluyen:

Abusos intrafamiliares

Violencia en ámbitos institucionales

Trata de personas

Explotación sexual infantil

Pornografía infantil

La acusación sostiene que el impacto de su proyecto podría extenderse a quienes intervienen profesionalmente en estos casos, generando un efecto inhibidor en la atención y acompañamiento de víctimas.

Además, la denuncia amplía la lista de posibles delitos atribuidos, que incluye:

Coacción

Encubrimiento agravado

Abuso de autoridad

Violación de deberes de funcionario público

Apología del crimen

El proyecto legislativo de Carolina Losada

El proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada propone modificar el Código Penal en relación con dos figuras ya existentes:

Artículo 245: denuncia falsa

denuncia falsa Artículo 275: falso testimonio

La iniciativa establece que estas figuras sean endurecidas únicamente cuando estén vinculadas a causas de violencia de género, abuso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Entre los cambios propuestos se destacan:

Denuncias falsas en violencia de género: Pena actual: 2 meses a 1 año Nueva escala propuesta: 3 a 6 años Consecuencia: convertir el delito en no excarcelable

Falso testimonio (testigos y peritos): Pena actual: 1 mes a 4 años Nueva escala propuesta: 3 a 8 años



Según el planteo de la senadora, el objetivo del proyecto es responder a una supuesta proliferación de medidas judiciales sin pruebas suficientes en este tipo de causas, lo que —según su argumento— genera consecuencias graves para personas denunciadas.

El cuestionamiento estadístico al proyecto

Uno de los ejes centrales de la denuncia sostiene que el proyecto carece de respaldo empírico suficiente. En ese sentido, se cita un informe elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, que analiza datos de más de 8 millones de causas penales.

El estudio se basa en un relevamiento de 8.254.672 casos penales correspondientes a 17 provincias argentinas, entre los años 2023 y 2025.

Los resultados consignados son los siguientes:

7.517 investigaciones por supuestas "falsas denuncias" Representan el 0,09% del total de causas Equivalen a 1 cada 1.098 causas penales

"Falsos testimonios" Representan el 0,025% Equivalen a 1 cada 3.940 causas



A partir de estos datos, los denunciantes sostienen que:

"Este dato refuta empíricamente la premisa central del proyecto de ley: no existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal".

Naturaleza de las denuncias y distribución de los casos

El informe también detalla un aspecto relevante en la caracterización de los casos:

El 86% de las falsas denuncias corresponde a conflictos de otra índole

corresponde a conflictos de otra índole Se trata principalmente de disputas: Patrimoniales Laborales

No están asociadas a violencia de género o intrafamiliar, que constituyen el núcleo temático del proyecto legislativo impulsado por Losada

Este punto es subrayado en la denuncia como un elemento clave para cuestionar la pertinencia de modificar la legislación penal en el sentido propuesto.

Referentes de Derechos Humanos que respaldan la presentación

La denuncia también cuenta con la firma de un amplio conjunto de referentes de los Derechos Humanos y el ámbito académico y social, entre ellos:

Nora Schulman

Nelly Minyersky

Taty Almeyda

Francisco "Paco" Olveira

Mónica Macha

Susana Toporosi

Diana Maffia

Alberto Kornblihtt

Este respaldo refuerza el carácter transversal de la presentación, que reúne figuras de distintos espacios institucionales y profesionales.

Debate sobre los efectos del endurecimiento penal

Finalmente, los denunciantes advierten sobre las posibles consecuencias del proyecto en términos de acceso a la justicia. Según su planteo, el endurecimiento de las penas en causas de violencia de género y abuso sexual podría generar un efecto inhibidor.

El argumento central sostiene que:

Si potenciales víctimas perciben que una denuncia puede derivar en persecución penal en su contra

Muchas podrían desistir de acudir a la Justicia

Esto impactaría directamente en las posibilidades de reparación y protección

En este sentido, la discusión trasciende el plano estrictamente jurídico y se instala en el terreno de las políticas públicas de protección frente a la violencia de género y contra la niñez, donde convergen perspectivas contrapuestas sobre el rol del sistema penal.