Julio De Vido obtuvo la prisión domiciliaria: las razones

La Cámara de Casación resolvió otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, quien dejará la cárcel de Ezeiza para continuar cumpliendo su condena en otro ámbito, luego de que la Justicia considerara el complejo cuadro de salud que atraviesa actualmente.

La decisión judicial representa un cambio significativo respecto de la postura que había mantenido previamente el Tribunal Oral Federal, que había rechazado el pedido presentado por la defensa del ex funcionario. Finalmente, la intervención de la Cámara de Casación modificó ese criterio y habilitó que De Vido complete su condena en su domicilio bajo controles periódicos ordenados por la Justicia.

La decisión de la Cámara de Casación

El fallo fue firmado por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, quienes anularon la resolución anterior y concedieron el beneficio de la prisión domiciliaria al ex ministro.

De este modo, De Vido abandonará la cárcel de Ezeiza, donde permanecía detenido mientras cumplía la condena dictada en la causa por la tragedia ferroviaria de Once.

La resolución judicial también dispuso que el juez de ejecución realice un seguimiento periódico sobre la situación del ex funcionario, en el marco del cumplimiento de la pena fuera de la unidad penitenciaria.

El cuadro de salud que motivó el fallo

La razón central que impulsó la decisión judicial fue el estado de salud de De Vido, particularmente luego del infarto que sufrió el pasado 1° de abril.

Según se informó, tras ese episodio cardíaco los médicos le colocaron un stent y posteriormente elaboraron informes en los que advirtieron sobre un "alto riesgo cardiovascular".

A ese cuadro clínico se suman además otras patologías que atraviesa el ex ministro y que fueron consideradas durante el análisis judicial:

Diabetes insulinodependiente .

. Fibrilación auricular persistente .

. Hipertensión arterial.

Los informes médicos fueron determinantes para que la Cámara de Casación revisara el rechazo inicial del Tribunal Oral Federal y habilitara el cambio en las condiciones de detención.

La condena por la tragedia de Once

Julio De Vido permanece condenado por la tragedia ferroviaria de Once, una causa judicial de enorme repercusión pública en la que fue encontrado culpable como partícipe necesario del delito de fraude al Estado.

La condena derivó en su detención y posterior alojamiento en la cárcel de Ezeiza, desde donde ahora será trasladado para continuar bajo prisión domiciliaria. El ex funcionario tiene actualmente 76 años, otro de los elementos considerados dentro del análisis integral de su estado de salud y situación penitenciaria.

La resolución de Casación implicó revertir el criterio adoptado anteriormente por el Tribunal Oral Federal, que había rechazado el beneficio solicitado por la defensa de De Vido. La intervención de los camaristas Mahiques, Borinsky y Yacobucci anuló aquella negativa y estableció nuevas condiciones para el cumplimiento de la pena.

El tribunal entendió que el delicado estado de salud del ex ministro, sumado a las recomendaciones médicas presentadas en el expediente, justificaban el otorgamiento de la prisión domiciliaria.

En ese contexto, la Cámara también dejó asentado que el control judicial deberá mantenerse activo durante todo el período en el que De Vido permanezca fuera del penal.