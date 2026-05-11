Río Gallegos: hallan un cuerpo en un edificio que perteneció a exsecretario "K"

Un impactante hallazgo sacudió este domingo a la ciudad de Río Gallegos, luego de que fueran encontrados restos humanos en un edificio de departamentos ubicado en la esquina de Gobernador Moyano y Federico Spurr. El inmueble, que perteneció al fallecido exfuncionario kirchnerista Daniel Muñoz, quedó ahora en el centro de una investigación que busca esclarecer tanto la identidad de los restos como las circunstancias que rodean el caso.

La investigación avanza bajo un fuerte hermetismo, mientras los peritos trabajan para confirmar si el cuerpo encontrado corresponde a Aníbal Cepeda, un jubilado petrolero que permanece desaparecido desde hace aproximadamente 20 días. El caso generó una fuerte conmoción en la capital santacruceña debido al contexto en el que se produjo el hallazgo y por los vínculos que comienzan a surgir en torno a la investigación.

Un edificio bajo custodia judicial

El lugar donde fueron encontrados los restos humanos no es un edificio más dentro de Río Gallegos. Se trata de un inmueble que formaba parte del patrimonio de Daniel Muñoz, exfuncionario kirchnerista ya fallecido, y que actualmente se encuentra bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Además, el edificio estaba bajo custodia de Gendarmería Nacional Argentina, ya que integra el conjunto de bienes recuperados por la Justicia en causas vinculadas a corrupción. Esa condición le otorgó al hallazgo una dimensión aún mayor, debido a la relevancia institucional y judicial que rodea al inmueble.

El operativo realizado en el lugar movilizó a las fuerzas de seguridad y a los investigadores, quienes comenzaron inmediatamente con las tareas de preservación de pruebas y peritajes para intentar establecer la identidad de la persona fallecida.

La búsqueda de Aníbal Cepeda

Los investigadores intentan determinar si los restos corresponden a Aníbal Cepeda, un jubilado petrolero desaparecido desde hace unos 20 días. Según trascendió, Cepeda mantenía vínculos con personas que frecuentaban el casino local, un dato que ahora forma parte de las líneas de análisis que sigue la causa.

La desaparición del hombre había generado preocupación en el entorno cercano y, con el correr de los días, la investigación comenzó a sumar distintos elementos que derivaron en el procedimiento realizado en el edificio de departamentos donde finalmente fueron encontrados los restos humanos.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente la identidad del cuerpo hallado, por lo que los estudios forenses serán determinantes para avanzar en la investigación y confirmar si efectivamente se trata del jubilado desaparecido.

Un detenido en la causa

En paralelo al hallazgo, la Policía de Santa Cruz informó la detención de Marcelo Félix Curtti en el marco de la causa. Por el momento no trascendieron detalles sobre el grado de participación que tendría el detenido ni las circunstancias específicas que derivaron en su arresto.

La detención representa uno de los movimientos más relevantes dentro de la investigación, que continúa desarrollándose mientras los peritos y las fuerzas de seguridad intentan reconstruir los hechos.

Entre los puntos que buscan esclarecer los investigadores se encuentran: