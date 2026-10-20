Denuncian vandalismo contra homenajes argentinos en el cementerio de Malvinas

Imágenes difundidas por el canal chileno Teletrece expusieron actos de vandalismo contra homenajes dedicados a los soldados argentinos muertos durante la guerra de Malvinas de 1982. Placas recordatorias, rosarios, cintas, pulseras y figuras religiosas aparecieron rotos, deteriorados o arrojados fuera del perímetro del Cementerio de Darwin, el lugar donde descansan 249 combatientes argentinos en el archipiélago.

El registro fue realizado por un equipo periodístico que viajó a las islas a principios de octubre. El periodista Samuel Rojas Terán llegó hasta el cementerio y filmó distintos objetos acumulados entre los pastizales, detrás de la cerca blanca que delimita el predio y a espaldas de la Cruz Mayor.

Las imágenes mostraron piezas de cerámica rotas, placas de metal, listones deteriorados y otros elementos que habían sido depositados como expresiones de recuerdo y reconocimiento a los caídos. La disposición de los objetos fuera de su emplazamiento original generó interrogantes sobre las circunstancias en las que fueron retirados y el destino de las ofrendas que familiares, visitantes y organizaciones argentinas dejan en el lugar.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue una placa colocada en abril de 2026 por una emisora de Comodoro Rivadavia. El reconocimiento llevaba la inscripción: "El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. Malvinas nos une".

De acuerdo con la descripción del periodista, al momento de registrar el sitio todavía quedaban restos de pegamento en el marco donde habían estado adheridas las placas. Ese detalle indicaría que los elementos fueron arrancados de su emplazamiento original, ubicado al pie de la cruz, antes de terminar entre los pastizales.

"Cementerio de Darwin": Por las placas en homenaje a soldados argentinos que fueron arrojadas junto al cementerio de las Islas Malvinas https://t.co/FzJbCsSy6z — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 20, 2026

Las explicaciones sobre las inscripciones

Durante el informe televisivo, Rojas Terán planteó que las consignas relacionadas con el nombre Malvinas podrían explicar el retiro de algunas de las placas encontradas detrás de la cruz.

"Algunas de las placas que probablemente traen los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá; por eso es que son lanzadas acá porque eso es considerado una ofensa y una provocación acá", sostuvo el periodista.

Posteriormente, en diálogo con radio Rivadavia, amplió los detalles del hallazgo y señaló que había podido constatar la presencia de numerosas placas con referencias a Malvinas.

"Gran parte de las placas que estaban ahí decían por lo menos Malvinas, yo eso lo pude constatar", afirmó. También precisó que algunos de los homenajes eran recientes y tenían fechas correspondientes a 2026.

El periodista agregó que, según su descripción de las condiciones existentes en las islas, la sola mención pública del nombre Malvinas puede generar consecuencias para quienes lo expresen en determinados contextos.

"Incluso podría llevarte a ser detenido en las islas si es que profesas o dices algo relacionado con eso al aire libre", advirtió.

Sus declaraciones aportaron un elemento relevante para comprender el contexto en el que se produjo el hallazgo. Sin embargo, hasta el momento no se pudo establecer quién retiró las ofrendas, quién dispuso su traslado fuera del predio ni bajo qué instrucciones se habría actuado. Por lo tanto, no existe una determinación confirmada sobre la autoría de los hechos registrados por el equipo televisivo.

Un cementerio aislado que conserva la memoria de los caídos

El Cementerio de Darwin se encuentra a unos cuarenta minutos de Stanley, conocida en Argentina como Puerto Argentino, en una zona abierta y aislada de las islas Malvinas. El acceso al lugar es libre, aunque existen instrucciones sobre el comportamiento que deben mantener quienes ingresan al predio.

El cementerio fue construido en 1983 por orden de las autoridades británicas, bajo la dirección del coronel Geoffrey Cardozo. Su tarea consistió en exhumar los cuerpos de los combatientes que habían quedado dispersos en los campos de batalla y trasladarlos hasta ese lugar para darles sepultura.

Desde entonces, el predio se convirtió en un espacio central para el recuerdo de los argentinos muertos durante el conflicto bélico. Familiares, excombatientes y delegaciones viajan periódicamente al archipiélago para visitar las tumbas y dejar flores, cartas, placas y otros objetos conmemorativos.

Por ese motivo, las imágenes de las ofrendas rotas y desplazadas adquieren una dimensión que trasciende el deterioro material de los objetos. Se trata de elementos colocados para expresar reconocimiento, acompañamiento y memoria hacia quienes murieron durante la guerra de 1982.

La situación también plantea interrogantes sobre las condiciones de conservación de los homenajes y los procedimientos que se aplican a los objetos que los visitantes dejan en el lugar.

La reconstrucción del predio y el reconocimiento histórico

La Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur asumió el cuidado del cementerio y, con el apoyo del empresario Eduardo Eurnekian, llevó adelante una reconstrucción entre 2001 y 2004. Los trabajos incluyeron el cambio de cruces y lápidas, además de la instalación de un cenotafio con los nombres de los 649 argentinos caídos en el conflicto. La intervención contribuyó a consolidar el espacio como un lugar de homenaje y recuerdo para las familias y las personas que viajan hasta el archipiélago.

En 2008, el gobierno argentino declaró al Cementerio de Darwin Lugar Histórico Nacional, reconociendo formalmente su importancia dentro de la memoria histórica del país. El mantenimiento cotidiano del predio también apareció mencionado en el informe de Teletrece. Según la cobertura, una empresa local contratada por familiares de los caídos argentinos se encarga de las tareas de conservación.

Durante la visita del equipo periodístico, trabajadores de esa firma estaban pintando las rejas y emparejando el terreno. Sin embargo, no proporcionaron información sobre el destino de las placas y los demás objetos que habían sido encontrados fuera del perímetro del cementerio.

Ese punto permanece sin esclarecer. La presencia de personal dedicado al mantenimiento del lugar no permitió determinar si el retiro de las ofrendas formaba parte de alguna tarea específica ni establecer quién había ordenado o ejecutado su desplazamiento.

La identificación de los soldados

La historia del Cementerio de Darwin también está vinculada con el proceso de identificación de los combatientes argentinos cuyos restos permanecieron durante décadas sin una identidad confirmada.

De las 232 tumbas, 121 permanecieron durante años con la inscripción "Soldado argentino solo conocido por Dios". Esa situación comenzó a cambiar en 2017, cuando Argentina y el Reino Unido alcanzaron un acuerdo diplomático con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

A partir de ese entendimiento se puso en marcha el Plan Proyecto Humanitario, destinado a identificar a los soldados enterrados en esas sepulturas. Un equipo integrado por 14 especialistas forenses de seis países realizó las tareas de exhumación, análisis y toma de muestras de ADN de los 122 cuerpos comprendidos en el procedimiento.

El trabajo permitió identificar a 115 soldados. Posteriormente, una segunda fase desarrollada en 2021 sumó nuevas identificaciones. De acuerdo con la información disponible, hasta la fecha solo quedan siete combatientes sin nombre.

El proceso representó un avance para las familias que durante décadas no habían podido conocer con certeza el lugar de descanso de sus seres queridos. La identificación de los restos permitió avanzar en el reconocimiento individual de los caídos y reforzó el significado del cementerio como espacio de memoria.