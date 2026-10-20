Catamarca y el cobre: Jalil se reunió con JP Morgan y fondos de inversión internacionales

El gobernador Raúl Jalil continúa desarrollando su agenda de trabajo en Australia, donde mantuvo una serie de reuniones con representantes de fondos de inversión internacionales interesados en las posibilidades que ofrece Catamarca para el crecimiento de la actividad minera. Entre los principales ejes de estos encuentros se destacó el potencial cuprífero de la provincia, con especial atención en las oportunidades vinculadas al desarrollo de proyectos de cobre.

La agenda del mandatario provincial se orienta a establecer contactos con actores financieros capaces de evaluar las posibilidades de inversión en el territorio catamarqueño. En ese marco, las reuniones buscan generar vínculos con grupos que cuentan con interés en el sector minero y que podrían encontrar oportunidades para participar en futuras iniciativas de exploración y desarrollo.

El cobre ocupa un lugar central en esta estrategia de vinculación internacional. La provincia procura ampliar las posibilidades de desarrollo de su actividad minera mediante la identificación de potenciales inversores interesados en explorar nuevas áreas y analizar las oportunidades que presenta el territorio provincial.

JP Morgan y otros grupos inversores

Entre las reuniones desarrolladas en Australia, Jalil mantuvo un encuentro con directivos de JP Morgan, quienes manifestaron interés en las oportunidades que ofrece Catamarca para el desarrollo de la actividad cuprífera.

El acercamiento con representantes de esta entidad financiera se inscribe en una agenda más amplia, que incluyó contactos con integrantes de otros grupos inversores internacionales. El mandatario también mantuvo encuentros con representantes de UBS, Blackwattle y Canaccord Genuity, entre otros actores del ámbito financiero.

La participación de estos grupos constituye uno de los aspectos destacados de la agenda de trabajo, dado que los encuentros están orientados a presentar las oportunidades mineras de Catamarca y establecer relaciones con posibles interesados en acompañar el desarrollo de proyectos vinculados al cobre.

Exploración de áreas mineras de titularidad provincial

Uno de los propósitos centrales de la agenda en Australia es identificar potenciales inversores para impulsar la exploración de áreas mineras de titularidad provincial. Esta línea de trabajo busca ampliar las oportunidades de desarrollo del sector mediante la vinculación con actores financieros interesados en analizar el potencial cuprífero catamarqueño.

La exploración de estas áreas representa el eje específico sobre el cual la provincia procura avanzar en la búsqueda de nuevas inversiones. Para ello, el Gobierno desarrolla contactos con grupos que podrían interesarse en las oportunidades disponibles y contribuir a promover futuras iniciativas mineras.

La estrategia contempla, de este modo, dos objetivos relacionados: por un lado, establecer vínculos con fondos de inversión y representantes del sector financiero internacional; por otro, promover el conocimiento del potencial de las áreas mineras provinciales para favorecer su exploración.

BHP y Rio Tinto, también presentes en la agenda minera

El interés por el cobre y las perspectivas de desarrollo de Catamarca también quedaron reflejados en las reuniones previas que el gobernador mantuvo con representantes de BHP y Rio Tinto, dos de las grandes compañías internacionales vinculadas a la industria minera.

Estos encuentros forman parte de la agenda que el mandatario viene desarrollando en Australia y complementan las conversaciones con los grupos financieros. De esta manera, la búsqueda de oportunidades de inversión comprende tanto el contacto con fondos e instituciones del ámbito financiero como el acercamiento a empresas vinculadas directamente con la actividad minera.