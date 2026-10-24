Denunciaron a un candidato constituyente de Bariloche por publicaciones que reivindican a Videla

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Regional Bariloche, denunció ante el Ministerio Público Fiscal a Adrián Marcelo Grau, candidato a convencional constituyente de la alianza oficialista Estamos Haciendo Bariloche, por publicaciones en redes sociales que reivindicarían al dictador Jorge Rafael Videla y al terrorismo de Estado.

La presentación, firmada por Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, solicita que se investiguen los mensajes atribuidos al postulante y se determine quién los publicó y si su contenido constituye un delito.

Grau ocupa el sexto lugar de la lista que competirá el 1 de noviembre por los 15 cargos titulares destinados a reformar la Carta Orgánica Municipal de Bariloche.

Las capturas de pantalla fueron difundidas durante el programa radial Nada Personal, de Voz Radio, y corresponderían a un perfil de Facebook identificado con el nombre del candidato. Entre los mensajes aparecían elogios a Videla, expresiones que relativizaban los crímenes de la última dictadura militar y cuestionamientos a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Una de las publicaciones afirmaba: "Con 100 tipos como Videla hoy no habría ningún zurdo en pie y seríamos potencia". Otra lamentaba que el régimen militar no hubiera "terminado su trabajo" y reproducía la frase: "No fueron 30.000, no fueron inocentes, no fueron suficientes".

Los mensajes estaban fechados el 22 de marzo, un día antes del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Luego de que las capturas tomaran estado público, la cuenta dejó de estar disponible.

Denunciaron a un candidato de Bariloche por publicaciones que reivindican a Videla

El reclamo de la APDH y las críticas de otros espacios políticos

La APDH sostuvo que las expresiones atribuidas al candidato reivindican delitos de lesa humanidad y agravian la memoria de las víctimas de la dictadura, así como la labor de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de personas desaparecidas y la restitución de la identidad de niños apropiados.

La organización recordó que se restituyó la identidad de 140 nietos y estimó que durante la dictadura fueron apropiadas alrededor de 500 personas. Además, instó a los partidos políticos a revisar las expresiones públicas de sus candidatos y a fijar posición frente a la defensa de los derechos humanos.

También reclamaron el retiro de la candidatura Alhue Gavuzzo y Jorge "Jure" Paulic, referentes de la lista Izquierda de los Trabajadores, integrada por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).

"No es libertad de expresión: es apología del terrorismo de Estado. Es inadmisible que quien reivindica a un genocida condenado por delitos de lesa humanidad quiera redactar la Carta Orgánica de Bariloche", expresaron.

Denunciaron a un candidato de Bariloche por publicaciones que reivindican a Videla

Los mensajes también fueron repudiados por Tomás Guevara, de Fuerza Bariloche; Osvaldo Nemirovsci, del Movimiento Vecinal por Bariloche; y Rodolfo Sánchez, del Frente de Izquierda por el Socialismo. Por su parte, el bloque Vamos con Todos anticipó que impulsará un pronunciamiento de rechazo en la Legislatura de Río Negro.

La respuesta del intendente Walter Cortés

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, afirmó que Grau le había dicho que su cuenta de Facebook fue vulnerada. Hasta el momento, según la información difundida, no se presentaron pruebas técnicas que permitan confirmar esa versión ni establecer la autoría de las publicaciones.

Consultado sobre el caso, el jefe comunal cuestionó que la oposición incorporara el tema a la campaña electoral y evitó pronunciarse sobre el contenido de los mensajes. "Me tiene sin cuidado, yo sigo con las obras", respondió.

Grau integra la lista encabezada por Yanina Sánchez, que reúne al Partido Unión y Libertad, vinculado a Cortés, y a Juntos Somos Río Negro, la fuerza liderada por el gobernador Alberto Weretilneck.

Antes de incorporarse a esa alianza, el candidato había ocupado el sexto puesto en la lista de postulantes a legisladores provinciales de Primero Río Negro en las elecciones de abril de 2023. Ese espacio era liderado por Ariel Rivero y estaba alineado entonces con Javier Milei.

La elección contará con 13 listas. Los convencionales electos tendrán la tarea de discutir y reformar la Carta Orgánica Municipal, que establece las normas de organización del gobierno local, la representación política, la participación vecinal y los mecanismos de control de la administración pública.