Desde la cárcel, Cositorto le pidió un lugar a Milei para competir en las PASO

El líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, le pidió a Javier Milei competir en una PASO dentro de La Libertad Avanza. Lo hizo desde el penal de Córdoba, donde se encuentra detenido acusado de montar una estafa piramidal. Aseguró ser un liberal "casi de cuna" y quiere participar porque no está proscripto.

"Soy un ciudadano que quiere dejar un legado. Si Milei me acepta competir en las PASO sería un privilegio. Me va a ganar de manera aplastante, pero me quiero expresar porque no estoy proscripto", sostuvo en declaraciones a Radio El Mundo.

En relación a pensamiento económico el coach explicó que “me encanta el libre mercado, con un Estado que intervenga lo mínimo y necesario".

En otra parte de la entrevista, se animó a comparar su situación procesal con la de la vicepresidenta Cristina Kirchner al afirmar que él solo se encuentra imputado, mientras que ella tiene una sentencia en primera instancia.

De todas maneras, opinó que "si no logro presentarme este año, voy en el 2025. Creo que Argentina necesita una transformación de fondo".

Cositorto desmintió que lo hayan estafado y lanzó una dura respuesta

Leonardo Cositorto, desmintió que haya sido víctima de una estafa a fines de 2022, al pagar u$s45.000 por un plan de fuga que le prometieron y nunca se concretó.

Lo hizo mediante la publicación de una historia en su perfil de Instagram, donde señaló que "si hubiese querido fugarme, créanme que hace rato estaría afuera".

La información que trascendió manifestaba que Cositorto había sido víctima de una estafa al intentar fugarse del penal donde se encuentra detenido.

Todo comenzó cuando Brian, un compañero de celda de Cositorto en el penal de Bower, se le acercó al líder de Generación Zoe y le ofreció un plan para recuperar su libertad.

Le dijo que un amigo suyo tenía un helicóptero con facilidad para hacer un vuelo rasante y rescatarlos del patio del penal mientras estuvieran jugando al fútbol, un plan de fuga similar al que quería llevar a cabo el narco Lindor Alvarado en el penal de Ezeiza.

Una vez que Cositorto pagó la cifra requerida, Brian le dijo que el plan ya estaba en marcha. Sin embargo, pasó una semana y el helicóptero nunca apareció.