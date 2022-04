Desde Juntos por el Cambio anticiparon su rechazo al proyecto de aporte a la renta extraordinaria

La diputada nacional de Juntos por el Cambio Laura Rodríguez Machado aseguró hoy que su partido votará en contra del proyecto de ley que analiza el Gobierno para crear un aporte a la renta extraordinaria porque se trata de un “aumento de impuestos”.

Rodríguez Machado recordó que “todos los impuestos en Argentina empiezan por única vez y después se quedan para siempre”. Durante una entrevista en la radio Futurock, la legisladora brindó algunos ejemplos para justificar su rechazo a la iniciativa del ministro de Economía, Martín Guzmán: “Primero fue el impuesto al cheque, después el llamado impuesto al trabajo creado por el gobierno peronista y luego el impuesto a la riqueza”.

El miércoles pasado, el funcionario admitió que estudia un nuevo aporte para sectores que gozaron los aumentos de materias primas por la guerra en Ucrania.

“Estamos trabajándolo. Hoy hay ganancias inesperadas que no son fruto de inversión adicional o más contratación de empleo sino que no son fruto de un shock. Estamos buscándole la vuelta”, admitió el funcionario en C5N.

Aunque evitó dar mayores precisiones al respecto, los fondos que se obtengan podrían destinarse a trabajadores informales o sin empleo, tal como sucedió con el IFE y el Ingreso Familiar de Emergencia que se crearon en la pandemia y beneficiaron a más de 9 millones de personas.

“Todos los argentinos pagamos en posiciones tributarias de acuerdo a nuestros ingresos. Ellos sugieren que paguen más porque el Estado considera que ganan mucho”, criticó la diputada opositora ya que actualmente los que más ganan, más pagan de acuerdo a las alícuotas vigentes; como por ejemplo, los monotributistas.

“Uno ya paga por ahorrar dinero y por el tamaño que tiene la casa. Lo que están diciendo ahora es que le van a cobrar dos veces porque ganan mucho y no tienen que ganar tanto”, sentenció.

Rodríguez Machado consideró que “cuando dicen que hay que achicar el gasto, muchos dicen que hay que bajar el gasto social y que por lo tanto no le querés dar a los que menos tienen, y no es así. Hay cientos de gastos que son improductivos, esos hay que recortar, como la propaganda oficial sobre la cartelería que hace el gobierno”.

Y agregó: “Cada vez que gobierna el kirchnerismo su único objetivo es cobrar impuestos para aumentar la presión fiscal sobre los que tienen y no generar fuentes de trabajo”.

Para la legisladora “las políticas que instaure el kirchnerismo son equivocadas y quienes quieran contrastar esas políticas con el último periodo de Macri es porque de alguna manera tienen una mirada sesgada”.

Además, hizo hincapié que es imposible que la Argentina crezca cuando la política implementada por el gobierno consiste “en prohibiciones, aranceles, cupos y no exportación”.

Las declaraciones de Rodríguez Machado van en sintonía a lo expresado en la campaña legislativa, cuando los diputados a candidatos nacionales de Juntos por el Cambio firmaron un compromiso para “no aumentar ni crear nuevos impuestos” una vez que asumieran su bancas. En aquella oportunidad, habían invitado a otros partidos políticos a hacer lo mismo.

Todos coincidieron en que el país necesita que “no haya mayor presión tributaria sobre el sector privado” y que “la carga impositiva es insoportable”.

“Nosotros tenemos que acompañar a la gente para que siga invirtiendo y apostando al país. Necesitamos desarrollo, progreso, crecimiento. Todo eso lo vamos a lograr juntos”, habían dicho antes de formar parte del nuevo Congreso.

“Este Gobierno aumentó o creó 19 impuestos. El sector privado no da más y esto no es casualidad: lo hacen a propósito porque quieren acabar con todo lo que es autónomo y lo que no se les somete en la Argentina”, habían expresado.