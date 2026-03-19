La intendenta Alejandra Benavidez priorizará la inversión social en F.M.E

Este jueves, el Salón de Actos de la Escuela Municipal se convirtió en el epicentro político de Fray Mamerto Esquiú. En el marco de la Apertura de Sesiones Ordinarias 2026, la intendenta Alejandra Benavidez encabezó el acto institucional donde ofreció un discurso cargado de realismo económico. El balance del periodo 2025 no solo sirvió como una rendición de cuentas, sino como la hoja de ruta para un año que la mandataria definió como "muy complejo". Ante un auditorio atento, Benavidez subrayó que la columna vertebral de su administración seguirá siendo el trabajo en equipo, la responsabilidad y el compromiso social, valores que considera fundamentales para navegar la crisis que afecta a todas las provincias y, con especial rigor, a los estados municipales.

Al analizar el año transcurrido, la intendenta no esquivó la mirada frente a las dificultades financieras. Definió al 2025 como un ciclo de mucho trabajo, pero sobre todo de un esfuerzo extraordinario por parte del equipo de gestión municipal. En este escenario, la administración optó por una reconfiguración de prioridades, donde se decidió blindar las políticas sociales y los servicios esenciales para la comunidad por sobre la expansión de la obra pública tradicional. Esta decisión política se tradujo en una fuerte inversión social destinada a acompañar a los sectores más desprotegidos del departamento.

Dentro de este esquema de contención, se destacó la entrega de más de 20.000 módulos alimentarios que brindaron sustento a adultos mayores, personas con discapacidad y vecinos con celiaquía. Sin embargo, el tono de la alocución se tornó sombrío al mencionar que la falta de recursos actuales obligó a la suspensión de estas entregas, una realidad que la mandataria lamentó profundamente. Benavidez fue enfática al señalar que el municipio debió redoblar la asistencia directa a familias en situación de vulnerabilidad y fortalecer las actividades de prevención y acompañamiento para el adulto mayor, ocupando espacios de cuidado que quedaron vacantes ante lo que definió como una marcada ausencia del Estado nacional.

Pese a las restricciones presupuestarias, la gestión logró hitos que posicionaron al departamento en la agenda regional y nacional. La intendenta resaltó el fortalecimiento del sistema educativo municipal y el crecimiento sostenido del turismo, la cultura y el deporte como motores dinámicos del desarrollo local. En este sentido, el apoyo al sector emprendedor mediante el desarrollo de diversas actividades resultó clave para sostener la economía social. Un punto de especial orgullo fue el reconocimiento nacional obtenido por el programa ambiental "Eco Fray", el cual Benavidez describió como el resultado directo del trabajo mancomunado y el compromiso de toda la comunidad con su entorno.

En materia de infraestructura, la estrategia se basó en la precisión del gasto. Benavidez destacó los avances en obras de iluminación ejecutadas íntegramente con recursos propios, así como las mejoras en el suministro de agua potable y equipamiento general. Cada peso invertido, según sus palabras, fue parte de una decisión política pensada para fortalecer la estructura comunitaria. Asimismo, puso en valor el trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia, que permitió avanzar con el asfaltado en sectores estratégicos definidos por su alta densidad poblacional o su relevancia para el circuito turístico y deportivo. No obstante, la intendenta fue honesta al reconocer que aún queda mucho por hacer y que la continuidad de estas mejoras estructurales resulta inviable sin el acompañamiento sostenido de las autoridades provinciales.

Proyectos 2026: Eficiencia y Nuevos Espacios

Hacia el futuro inmediato, la jefa comunal ratificó el compromiso de continuar las gestiones para recuperar programas de contención y anunció una serie de inauguraciones de obras iniciadas el año anterior. Entre ellas, destacan las nuevas oficinas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, diseñadas para brindar mayor comodidad y funcionalidad a los trabajadores municipales. También mencionó la consolidación del Jardín Botánico en San Antonio, que ya cuenta con tres etapas concluidas, y el plan de puesta en valor de plazas y plazoletas en diferentes puntos del departamento para fomentar el encuentro vecinal.

Finalmente, la mandataria reafirmó que se está trabajando activamente en la renovación del parque automotor de la Guardia Urbana, un servicio esencial de apoyo a la seguridad provincial, y en la continuidad del Plan de Reconversión a iluminación LED. Benavidez cerró su mensaje haciendo hincapié en la alianza política local con el Senador Guillermo Ferreyra y el cuerpo de concejales, señalando que la unidad y la responsabilidad compartida son las únicas herramientas para garantizar el crecimiento de Fray Mamerto Esquiú en medio de la incertidumbre nacional.