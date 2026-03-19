Macri relanza el PRO con un mensaje al empresariado: "Hay que cuidar al que invierte"

El expresidente Mauricio Macri volvió a tomar protagonismo dentro del PRO al encabezar la convención de su fuerza política, en un contexto marcado por el objetivo de relanzar el partido con miras a las elecciones presidenciales de 2027. En ese marco, el líder partidario combinó definiciones políticas con un fuerte posicionamiento económico, especialmente en defensa del sector empresarial.

Durante su intervención, Macri se desmarcó de las críticas del presidente Javier Milei hacia un sector de los empresarios, a quienes había calificado como "prebendarios, sátrapas y parásitos" durante un homenaje al economista Adam Smith en el Palacio Libertad.

Frente a ese escenario, el exmandatario fue categórico:

"Tenemos que cuidar a aquel que invierte, no tenemos que robarlo, porque si lo robás, los tipos no vienen", expresó en un streaming realizado en el marco de la convención.

Distancia y llamado al diálogo

Las declaraciones de Macri también incluyeron un mensaje directo al Gobierno nacional, con un énfasis en la necesidad de generar condiciones de confianza para la inversión.

En ese sentido, planteó una serie de principios que consideró fundamentales:

Hablar y ponerse de acuerdo.

Respetar las reglas de juego.

Ser confiables y predecibles.

"Estamos llenos de oportunidades", afirmó, al tiempo que insistió en la importancia de construir un marco de estabilidad que permita el desarrollo económico.

Además, el líder del PRO relató una conversación personal con Milei, en la que advirtió sobre las dificultades de la gestión desde el poder: "Yo a Javier le explicaba en estas milanesas que iba a comer, que lamentablemente no fueron muy eficaces, le decía 'cuidado que en este lugar, en esta caja de oro que es Olivos, uno empieza a adquirir una dinámica que de golpe estás en una nube. Es muy difícil entender lo que está pasando y es muy difícil tomar decisiones'".

El plenario del PRO y la reconstrucción partidaria

El relanzamiento del PRO se materializó en el plenario del Consejo Nacional, realizado este jueves, con el objetivo de fortalecer la estructura partidaria y delinear una estrategia electoral de largo plazo.

El encuentro reunió a alrededor de 500 participantes, entre los que se destacaron:

Militantes.

Diputados y senadores.

Legisladores provinciales.

Gobernadores.

Entre los principales dirigentes presentes estuvieron:

Ignacio Torres, gobernador de Chubut.

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos.

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

La convocatoria evidenció un intento de reactivar la vida interna del partido y consolidar una base política con proyección nacional.

Objetivos estratégicos hacia 2027

Durante el plenario, el macrismo puso el foco en una serie de objetivos vinculados a la reconstrucción de su posicionamiento político. Entre ellos, se destacó la intención de:

Reconstruir la identidad partidaria.

Fortalecer la representación electoral en municipios y gobiernos locales.

Avanzar posteriormente hacia candidaturas nacionales.

Este esquema refleja una estrategia gradual, que busca consolidar primero la presencia territorial antes de proyectarse hacia instancias electorales de mayor alcance.

Debate interno y organización institucional

Las deliberaciones del Consejo Nacional comenzaron a las 10 en Parque Norte, con una agenda que incluyó paneles y mesas de debate. Entre las exposiciones previstas se encontraban:

Los jefes parlamentarios Cristian Ritondo (Diputados) y Martín Goerling Lara (Senado).

Mesas redondas con los gobernadores Torres, Frigerio y Macri.

Este esquema de trabajo apunta a articular las distintas miradas dentro del espacio y consolidar una hoja de ruta común.

Una figura clave en la estructura partidaria

Otro de los puntos centrales del encuentro fue la designación de Fernando De Andreis como secretario general del Consejo Nacional. Se trata de un dirigente de extrema confianza de Mauricio Macri, lo que le otorga un rol significativo en la nueva etapa del partido.

Su incorporación en ese cargo refuerza la estructura interna del PRO y consolida un esquema de conducción alineado con el liderazgo del expresidente.