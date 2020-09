Detectaron 4 contagios en el Salar del Hombre Muerto y 1 en Santa María

Anoche, el COE provincial informó sobre nuevos casos positivos para Covid-19 en la provincia, que ya acumula un total de 169 contagios. Hasta las 21 horas de ayer, se detectaron 5 nuevos casos positivos de coronavirus y, a diferencia de los que venían sucediendo en las últimas semanas, ninguno pertenece a Belén.

Las autoridades destacaron en el informe que “todos estos casos fueron detectados por PCR realizados circunstancialmente en laboratorios privados de provincias vecinas, mientras que los testeos realizados por el laboratorio central del Ministerio de Salud arrojaron todos resultados negativos”.

Los casos positivos detectados ayer corresponden 4 a Antofagasta de la Sierra y el restante, a Santa María.

En los primeros casos, el COE indicó que se tratan de 4 contactos estrechos del nexo epidemiológico que se inició en una empresa minera que trabaja en el Salar del Hombre Muerto. Al respecto, explicaron que una de las empresas mineras radicadas en ese lugar “realiza screanings de PCR periódicos a sus empleados y en uno de estos procedimientos se detectaron 4 casos locales que se encuentran en el Salar del Hombre Muerto, en zona de aislamiento de la minera bajo control médico del equipo sanitario de la empresa y realizarán el aislamiento correspondiente en las instalaciones”.

En tanto, que sobre el otro contagio detectado ayer, las autoridades señalaron que se trata de un caso importado que dio positivo de análisis PCR de un laboratorio de Tucumán y que se encuentra aislado desde su ingreso a la ciudad de Santa María.

Por otra parte, informaron que, hasta las 21 horas de ayer, se registraron 2 pacientes recuperados. Por esta razón, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados hasta la fecha, 84 casos se consideran casos activos.

En tanto, que respecto de la investigación que el COE viene realizando para encontrar el nexo epidemiológico de los 3 casos que generaron el último brote en la Capital, las autoridades no brindaron nueva información. La importancia de encontrar el nexo de esos 3 casos radica en que, si no se puede dar con este, significará que la provincia tiene circulación comunitaria del virus, lo que dificultará su control.

Ante esta posibilidad, el viernes pasado, la provincia volvió a ingresar a Fase 1 de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, con la intención de evitar un brote mayor de contagiados.

Por otra parte, luego de dos semanas complejas, ayer no se registraron nuevos casos de coronavirus en Belén. De esta manera, los casos acumulados se mantienen en 35 y las personas aisladas ascienden a 464.