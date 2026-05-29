Detuvieron al extitular de Arsat con más de US$650.000 y droga en su departamento

El ex titular de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal, fue detenido tras un allanamiento en su departamento del barrio porteño de Palermo, donde los agentes incautaron una cantidad significativa de dinero en efectivo, drogas y elementos electrónicos que ahora integran la investigación judicial.

El procedimiento se llevó a cabo como parte de una serie de una docena de allanamientos simultáneos, ordenados en el marco de una causa que originalmente no tenía a Leal como objetivo principal. Según fuentes judiciales, el expediente inicial se centraba en el robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT, pero las medidas de prueba posteriores derivaron en nuevas líneas de análisis, incluyendo posibles irregularidades en contrataciones dentro de la empresa estatal.

Durante el operativo, los agentes secuestraron:

US$650.000 en efectivo , junto con moneda argentina y divisas de otros países.

, junto con moneda argentina y divisas de otros países. Sustancias estupefacientes , como ketamina, cocaína y drogas sintéticas en distintas presentaciones.

, como ketamina, cocaína y drogas sintéticas en distintas presentaciones. Dispositivos electrónicos y documentación que será objeto de análisis para determinar su vinculación con los hechos originalmente investigados.

Fuentes del caso indicaron que el hallazgo de estos elementos fue circunstancial, ya que el expediente inicial no contemplaba delitos vinculados al narcotráfico ni la tenencia de grandes sumas de dinero en efectivo.

De ARSAT al ORSNA: la trayectoria de un ex funcionario

Facundo Leal posee una extensa trayectoria en el sector público. Presidió ARSAT entre 2022 y mediados de 2025, durante la gestión de Alberto Fernández, y luego fue designado al frente del ORSNA por el gobierno de Javier Milei, organismo encargado de la regulación del sistema aeroportuario nacional.

Su salida del ORSNA se formalizó a fines de febrero de 2026, tras presentar su renuncia al cargo. Sin embargo, al momento del allanamiento y su detención, Leal seguía vinculado a ARSAT como empleado de planta permanente, a pesar de haber dejado la conducción del organismo meses atrás, según informaron fuentes citadas por la prensa.

Esta continuidad laboral en ARSAT, combinada con la incautación de dinero, drogas y documentación, ha generado un nuevo enfoque en la investigación, que ahora contempla posibles delitos independientes o conexos a las presuntas irregularidades en la gestión pública.

Una investigación que se expande

La causa se encuentra bajo la jurisdicción del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, con intervención del fiscal Fernando Domínguez. La investigación se originó por el faltante de equipamiento tecnológico en ARSAT, pero los hallazgos en el domicilio de Leal abrieron nuevas hipótesis:

Posible vinculación de los fondos incautados con maniobras ilícitas dentro de la compañía estatal.

Investigación del origen y destino del dinero hallado.

hallado. Evaluación de la relación entre drogas, dinero y documentación con los contratos y operaciones de ARSAT y ORSNA.

Los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes técnicos y financieros, en un proceso destinado a determinar si los hallazgos constituyen delitos independientes o se relacionan con el robo de equipamiento y las presuntas irregularidades contractuales.

Implicancias legales y políticas

La detención de Leal representa un nuevo capítulo en la investigación judicial, con implicancias que trascienden lo estrictamente penal, involucrando también dimensiones económicas y políticas. El caso ahora se presenta como un expediente complejo, que combina delitos de distinta naturaleza y plantea interrogantes sobre el manejo de recursos y contrataciones dentro de organismos estatales de relevancia nacional.

Mientras la investigación avanza, Leal permanece detenido a disposición de la Justicia Federal, en un expediente que ha cambiado de foco y cuyo desarrollo determinará tanto la responsabilidad individual del ex funcionario como las eventuales consecuencias para la gestión de ARSAT y ORSNA durante los períodos en los que estuvo al frente de ambos organismos.