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Jalil inauguró una nueva sede del Registro Civil en Miraflores

El gobernador de Catamarca encabezó la apertura de una nueva dependencia en el departamento Capayán. La iniciativa permitirá que los vecinos realicen trámites de manera permanente sin trasladarse hasta la Capital provincial.

29 Mayo de 2026 18.25

El gobernador Raúl Jalil encabezó la inauguración de una nueva sede del Registro Civil en la localidad de Miraflores, departamento Capayán, en un acto institucional que reunió a autoridades provinciales y municipales y que tuvo como eje central la ampliación de servicios públicos para los habitantes de la zona.

La nueva dependencia fue presentada como una herramienta destinada a facilitar el acceso de los vecinos a distintos trámites administrativos, evitando traslados hacia la Capital provincial y permitiendo que las gestiones puedan realizarse de manera permanente en la propia localidad.

El acto contó con la presencia del ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y del intendente de Huillapima, Omar Soria, además de otros funcionarios provinciales y representantes legislativos que acompañaron la inauguración.

Acercar servicios a la comunidad

Con la habilitación de esta nueva sede del Registro Civil, los habitantes de Miraflores y de zonas cercanas podrán acceder a una serie de servicios administrativos vinculados al organismo sin necesidad de viajar hacia la ciudad Capital.

Entre los trámites que estarán disponibles se encuentran:

  • Gestión y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
  • Tramitación de pasaportes.
  • Realización de otros procedimientos administrativos vinculados al Registro Civil.

La apertura de la dependencia apunta a garantizar atención permanente para los vecinos y facilitar el acceso a documentación y gestiones esenciales vinculadas a la identidad y los registros públicos.

Durante la inauguración, las autoridades destacaron la importancia de continuar fortaleciendo la presencia del Estado en el interior provincial mediante la descentralización de servicios y la ampliación de la infraestructura administrativa.

registro civil miraflores
 

El acompañamiento de autoridades provinciales y municipales

La actividad estuvo encabezada por Raúl Jalil junto al ministro Alberto Natella y al intendente Omar Soria, en una jornada que reunió a representantes de distintos niveles del Estado.

También participaron del acto:

  • La presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli.
  • El director del Registro Civil de Catamarca, Sebastián Segura.
  • El senador departamental Gonzalo Ormachea.
  • Autoridades provinciales y municipales.

La presencia de funcionarios de diferentes áreas fue destacada durante el encuentro como parte de un trabajo articulado entre organismos provinciales y gobiernos locales para impulsar políticas públicas vinculadas a la prestación de servicios esenciales.

Natella y los servicios públicos

En el marco del acto, el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, remarcó el compromiso del Gobierno provincial con el fortalecimiento de los servicios públicos y sostuvo que la prioridad de la gestión es "trabajar para toda la comunidad".

El funcionario señaló que la apertura de la nueva dependencia forma parte de una política orientada a mejorar el acceso de la ciudadanía a servicios administrativos fundamentales y valoró el acompañamiento de las autoridades presentes durante la inauguración. Además, Natella puso en relieve el trabajo conjunto entre las distintas áreas del Estado provincial y destacó especialmente la participación de la Secretaría de Asuntos Institucionales en el desarrollo de la iniciativa.

"El esfuerzo conjunto es fundamental para llevar adelante políticas públicas que beneficien a la sociedad catamarqueña", expresó el ministro durante el acto.

 

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Catamarca Raúl Jalil Registro Civil

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