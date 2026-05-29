Nación busca relanzar la Ley de Inocencia Fiscal para atraer los "dólares del colchón"

El Gobierno nacional se prepara para dar un nuevo paso en una de sus principales estrategias económicas de los próximos meses. Según confirmaron en el Ejecutivo, la semana próxima será enviado al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Inocencia Fiscal, con el objetivo de fortalecer el régimen vigente y mejorar su capacidad para atraer los llamados "dólares del colchón" hacia el sistema formal.

La decisión surge luego de una evaluación interna realizada en la Casa Rosada, donde admiten que la herramienta no alcanzó el impacto esperado desde su puesta en marcha. Si bien reconocen que el esquema logró generar adhesiones, la expectativa oficial era obtener un volumen mayor de exteriorización de fondos y una incorporación más significativa de recursos al circuito económico formal.

Un diagnóstico que impulsó cambios

La iniciativa de modificar la normativa fue impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de mantener reuniones con contadores y especialistas en materia tributaria. Durante esos encuentros, los profesionales plantearon diversas observaciones técnicas sobre el funcionamiento del régimen y señalaron aspectos que, a su criterio, podrían estar limitando la adhesión de potenciales contribuyentes.

A partir de esas conversaciones, los equipos técnicos del Gobierno comenzaron a trabajar en una serie de ajustes que actualmente se encuentran en etapa de definición. En el Ejecutivo aseguran que los detalles finales están siendo ultimados y que el proyecto será remitido al Parlamento en los próximos días.

Seguridad jurídica y nuevos incentivos

Uno de los principales objetivos de la reforma es reforzar la seguridad jurídica del sistema. En Balcarce 50 consideran que este punto resulta fundamental para convencer a quienes poseen fondos no declarados o recursos fuera del sistema financiero formal de incorporarlos a la economía sin temor a futuras revisiones fiscales sobre períodos anteriores.

Desde el Ministerio de Economía insisten en diferenciar el esquema de los tradicionales procesos de blanqueo de capitales o amnistías fiscales. La visión oficial sostiene que se trata de un modelo que modifica la lógica de fiscalización tributaria, reemplazando lo que describen como una "presunción de culpabilidad fiscal" por un sistema basado en una mayor confianza en la declaración realizada por el contribuyente.

El corazón del sistema: el Régimen Simplificado de Ganancias

La estructura central de la Ley de Inocencia Fiscal se apoya en el Régimen Simplificado de Ganancias. Bajo este mecanismo, ARCA precarga la declaración jurada utilizando la información que ya posee en sus registros.

El contribuyente tiene entonces la posibilidad de:

Aceptar los datos precargados.

Corregir la información cuando lo considere necesario.

Presentar la declaración correspondiente sobre la base de ingresos y gastos deducibles.

La particularidad del sistema es que el análisis inicial no se concentra en la evolución patrimonial ni en los consumos personales, sino en la información declarativa vinculada a ingresos y deducciones.

El "tapón fiscal", principal atractivo del régimen

Dentro de los beneficios previstos, el más relevante es el denominado "tapón fiscal".

El mecanismo establece que quienes adhieran al régimen, presenten sus declaraciones y cumplan con el pago en término obtendrán un efecto liberatorio respecto del período fiscal base. Además, accederán a una presunción de exactitud sobre las declaraciones de Ganancias e IVA correspondientes a ejercicios no prescriptos.

En términos prácticos, este beneficio limita la posibilidad de que el fisco vuelva a revisar períodos anteriores, salvo que se detecten inconsistencias consideradas relevantes.

Las dudas de los especialistas y el problema de las rectificaciones

Uno de los aspectos que concentra la discusión técnica está relacionado con la posibilidad de corregir declaraciones juradas sin perder automáticamente los beneficios obtenidos.

Según reconocen en el Gobierno, una parte importante de las inquietudes planteadas por contadores y tributaristas se vincula con el riesgo de que errores formales, diferencias de interpretación o inconsistencias detectadas por ARCA terminen excluyendo al contribuyente del régimen.

La normativa vigente contempla la pérdida de beneficios cuando el organismo identifica discrepancias significativas. Por ese motivo, una de las alternativas actualmente bajo análisis consiste en ampliar las instancias de rectificación y permitir el pago de diferencias antes de que el contribuyente pierda la presunción de exactitud y el efecto liberatorio.

En Economía consideran que este punto puede resultar determinante para reducir la desconfianza de quienes mantienen fondos fuera del sistema y evalúan adherirse al esquema.

Topes, umbrales y otros aspectos en revisión

Otro de los ejes de discusión gira en torno al universo de contribuyentes habilitados para ingresar al régimen.

Actualmente, el Régimen Simplificado de Ganancias establece límites vinculados a ingresos y patrimonio. De acuerdo con fuentes que siguen la elaboración de la reforma, estos topes forman parte de las observaciones planteadas por especialistas y están siendo evaluados por los equipos técnicos.

Sin embargo, hasta el momento el Gobierno evita anticipar cuál será la redacción definitiva que llegará al Congreso.

También se analiza la actualización de distintos umbrales relacionados con reclamos y controversias tributarias. El argumento oficial es que varios de esos montos han quedado desactualizados como consecuencia de la inflación, generando zonas de incertidumbre que podrían afectar la efectividad del régimen.

ARCA ya habilitó la adhesión y prorrogó vencimientos

Mientras avanzan las discusiones sobre la reforma, ARCA ya puso en marcha la adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias.

El organismo habilitó el trámite online para:

Personas humanas.

Sucesiones indivisas que cumplan con los requisitos establecidos.

La adhesión se realiza mediante clave fiscal a través del Sistema Registral y debe ser ratificada para el período fiscal correspondiente.

Además, ARCA decidió prorrogar los vencimientos de:

Impuesto a las Ganancias.

Bienes Personales.

Impuesto Cedular.

Los nuevos plazos se extenderán hasta fines de julio.

Más tiempo para la reforma y una apuesta económica de fondo

La extensión de los vencimientos también otorgó al Gobierno un margen adicional para impulsar el tratamiento legislativo de la reforma antes de que expire el plazo operativo del régimen.