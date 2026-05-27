Diablillos: Blas defendió el acuerdo con Salta y destacó que Catamarca accede al 50% de los beneficios

La senadora provincial por Belén y presidenta de la Comisión de Minería del Senado, Soledad Blas, defendió la aprobación del acuerdo entre Catamarca y Salta para el desarrollo del proyecto minero Diablillos, ubicado en una zona de límites indefinidos entre ambas provincias. Durante una entrevista realizada en el programa televisivo Minería Federal, conducido por Mario Laplaca y Santiago Gómez Bello, la legisladora sostuvo que el convenio constituye un avance significativo para los intereses catamarqueños, aun cuando la discusión territorial continúe pendiente de resolución por parte del Congreso de la Nación.

Blas explicó que el conflicto por los límites entre Catamarca y Salta tiene antecedentes históricos de más de un siglo y recordó que incluso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, señaló que el máximo tribunal determinó que la resolución definitiva corresponde al Congreso Nacional.

En ese contexto, remarcó que durante años Salta tuvo una participación predominante dentro del proyecto, tanto en la toma de decisiones como en la contratación de empresas y trabajadores vinculados a la actividad minera. Frente a ese escenario, defendió el acuerdo alcanzado y destacó el nuevo esquema de participación para Catamarca.

"De no tener prácticamente ninguna participación, hoy Catamarca pasa a tener el 50% de los beneficios del proyecto. Esto incluye regalías, mano de obra y proveedores mineros", afirmó la legisladora.

Beneficios económicos y expectativa de inversión

La senadora enfatizó que el convenio firmado no implica una renuncia a los derechos territoriales de Catamarca sobre la zona en disputa. Por el contrario, sostuvo que el propio acuerdo establece que perderá vigencia cuando el Congreso de la Nación defina finalmente los límites provinciales.

Blas manifestó además su expectativa de que, una vez resuelta la cuestión territorial, Diablillos sea reconocido íntegramente como parte de Catamarca. Mientras tanto, consideró que el convenio permite que la provincia participe activamente de un proyecto que, según señaló, habría continuado avanzando sin intervención catamarqueña.

"Tengo la esperanza de que cuando se resuelva definitivamente esta cuestión, Diablillos sea reconocido íntegramente como parte de Catamarca. Mientras tanto, este acuerdo nos permite participar de un proyecto que de otra manera seguiría avanzando sin nuestra intervención", expresó.

La legisladora también valoró la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto minero, lo que permitirá avanzar hacia la construcción de la planta y la futura explotación del yacimiento.

Entre los principales datos económicos mencionados, se destacan:

Una inversión estimada en 480 millones de dólares .

. Participación catamarqueña en regalías y contratación de proveedores.

Incorporación de mano de obra provincial.

Desarrollo de infraestructura asociada al proyecto.

Empleo y oportunidades para el oeste catamarqueño

Uno de los puntos centrales de la exposición de Blas estuvo vinculado al impacto laboral que podría generar Diablillos durante la etapa de construcción y posterior explotación. La senadora indicó que inicialmente se prevé la creación de alrededor de 400 puestos de trabajo directos, aunque aclaró que el movimiento económico será mucho más amplio debido a la contratación de empresas proveedoras y servicios relacionados con la actividad minera.

Según explicó, la prioridad en las contrataciones deberá estar orientada hacia Antofagasta de la Sierra, por tratarse de la comunidad más cercana al emprendimiento. No obstante, reconoció que la magnitud de la demanda laboral superará la disponibilidad de trabajadores locales.

"Antofagasta siempre tendrá prioridad, pero la cantidad de trabajadores que se necesitará excede la población disponible. Es una cuestión demográfica. Por eso también se abrirán oportunidades para trabajadores de otros departamentos del oeste catamarqueño", señaló.

Para Blas, el desarrollo de Diablillos puede convertirse en una herramienta concreta para fortalecer la economía regional, dinamizar la actividad de proveedores locales y generar nuevas posibilidades laborales para cientos de familias del oeste provincial.

Debate político y posiciones dentro del Senado

Durante el tratamiento legislativo del acuerdo surgieron diferentes posturas entre los representantes provinciales. Sin embargo, Blas rechazó que ello haya significado una fractura política y defendió el trabajo realizado dentro de la comisión legislativa.

"Muchos interpretaron que existía un quiebre, pero no fue así. Hubo debate, intercambio de opiniones y distintas miradas sobre cómo defender los intereses de Catamarca", afirmó.

En particular, se refirió a la abstención de la senadora por Antofagasta de la Sierra, Eliana Soriano, quien reclamó una definición previa de los límites provinciales antes de avanzar con el convenio entre Catamarca y Salta.

Blas consideró válida esa posición y sostuvo que el reclamo por la definición territorial es compartido. Sin embargo, recordó que la Corte Suprema ya definió hace más de una década que la resolución corresponde al Congreso Nacional y que hasta el momento no hubo avances concretos en ese ámbito.

Control ambiental y participación provincial

Otro de los aspectos destacados por la presidenta de la Comisión de Minería fue la creación de una comisión interprovincial encargada de supervisar el desarrollo del proyecto.

Según explicó, ese organismo tendrá la responsabilidad de:

Controlar el cumplimiento de los acuerdos.

Garantizar la participación de Catamarca.

Supervisar aspectos ambientales.

Fiscalizar cuestiones laborales y económicas vinculadas al emprendimiento.

"Catamarca no está cediendo soberanía ni resignando controles. Vamos a seguir exigiendo los estándares ambientales que venimos aplicando y participando en todas las decisiones vinculadas al proyecto", sostuvo.

La legisladora expresó además su convicción de que la minería puede convivir con otras actividades productivas de la región, entre ellas el turismo, siempre que exista un estricto control ambiental y respeto hacia las comunidades locales.

"Creo que al oeste catamarqueño le espera un gran futuro con la actividad minera. El desafío es que ese desarrollo se traduzca en empleo, crecimiento y calidad de vida para todos, respetando el ambiente y a las comunidades que habitan la región", concluyó.

La reactivación de Alumbrera

Durante la entrevista, Blas también se refirió a la reactivación de Alumbrera y confirmó que ya comenzaron los primeros movimientos para la conformación de equipos técnicos. Indicó que algunos trabajadores que anteriormente se desempeñaron en Minera Alumbrera fueron nuevamente convocados para participar de esta nueva etapa operativa.

"Estamos dentro de los plazos que la empresa había informado. Por ahora se están conformando equipos técnicos y la incorporación de operarios se prevé para mediados del próximo año", explicó.

No obstante, aclaró que el proyecto no tendrá la misma dimensión que tuvo Minera Alumbrera durante sus años de mayor actividad y remarcó que se trata de emprendimientos diferentes.

"No se puede comparar con lo que fue Minera Alumbrera en cuanto a cantidad de empleo o tiempo de explotación. Son proyectos distintos, pero igualmente representa una noticia positiva para Belén", manifestó.

Finalmente, Blas sostuvo que la combinación entre la reactivación de Alumbrera y el avance de Diablillos puede transformarse en un motor de crecimiento para toda la región oeste de Catamarca. "Durante mucho tiempo el único emprendimiento en actividad fue Farallón Negro. La llegada de nuevos proyectos puede generar empleo, fortalecer a los proveedores locales y dinamizar la economía regional", concluyó.