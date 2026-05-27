En la previa del Mundial, el Gobierno ya puso en marcha cuatro proyectos clave

El Gobierno nacional ya puso en marcha una nueva batería de proyectos legislativos que comenzarán a transitar el debate parlamentario en las próximas semanas. La estrategia oficial apunta no solo a impulsar iniciativas consideradas prioritarias por la Casa Rosada, sino también a administrar cuidadosamente los tiempos políticos y legislativos en un contexto atravesado por la proximidad del Mundial de fútbol.

La presentación este martes en la Cámara de Diputados de los proyectos para regular el lobby y crear el denominado "Súper RIGI" terminó de completar el nuevo paquete de leyes promovido por el oficialismo.

A estas iniciativas se suman los proyectos enviados previamente al Senado para regular los juegos de azar en línea y para derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. Con este esquema, el Gobierno busca avanzar simultáneamente sobre distintos ejes vinculados a inversiones, regulación política, salud pública y plataformas digitales, mientras aprovecha el control que mantiene sobre varias de las comisiones estratégicas del Congreso.

La regulación del lobby y el control oficialista en Diputados

Uno de los proyectos centrales del nuevo paquete es el que apunta a regular la gestión de intereses, más conocida como actividad de lobby.

La iniciativa será debatida en un plenario integrado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, ambas bajo conducción de dirigentes vinculados al oficialismo. La comisión cabecera será presidida por Nicolás Mayoraz, mientras que en Legislación General el titular es Santiago Santurio.

El control de estas comisiones aparece como un elemento clave para el oficialismo, que busca manejar tanto los tiempos como la dinámica del debate parlamentario. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a ordenar institucionalmente distintos mecanismos de vinculación entre el sector público y actores privados o corporativos.

El "Súper RIGI" y los beneficios a grandes inversiones

Otro de los proyectos impulsados por la Casa Rosada es el denominado "Súper RIGI", un nuevo régimen de incentivos destinado a grandes inversiones. La propuesta contempla beneficios fiscales para proyectos vinculados principalmente a:

Industrias energéticas

Economía del conocimiento

El tratamiento legislativo tendrá como comisión cabecera a Presupuesto y Hacienda, presidida por el ultra oficialista Bertie Benegas Lynch. Además, se prevé la participación en plenario de:

Industria , presidida por el aliado José Luis Garrido

, presidida por el aliado José Luis Garrido Ciencia y Tecnología, posiblemente encabezada por Martín Yeza, del PRO

La centralidad de la comisión de Presupuesto resulta determinante debido a su peso dentro de la estructura parlamentaria y a la capacidad de su conducción para marcar el ritmo del debate.

El oficialismo considera que este proyecto cuenta con un escenario político favorable, especialmente por el respaldo de aliados que ya acompañaron la aprobación del primer RIGI durante el tratamiento de la Ley Bases.

La ley de ludopatía digital

En el Senado comenzó el recorrido parlamentario del proyecto para regular los juegos de azar en línea y prevenir la ludopatía digital. La iniciativa ya tiene definidos sus giros a tres comisiones:

Legislación General

Salud

Justicia y Asuntos Penales

Las tres están presididas por integrantes de La Libertad Avanza:

Nadia Márquez , en Legislación General

, en Legislación General Ivanna Arrascaeta , en Salud

, en Salud Gonzalo Guzmán Coraita, en Justicia y Asuntos Penales

A diferencia de otros proyectos del paquete, el oficialismo observa aquí un escenario más complejo e incierto. El antecedente legislativo más cercano fue la media sanción obtenida en 2024 por la ley que proponía prohibir la publicidad de juegos de azar, aprobada con 139 votos a favor.

En aquella oportunidad, tanto el PRO como la UCR optaron mayoritariamente por la abstención, lo que deja abierto el interrogante sobre cómo actuarán frente a esta nueva iniciativa, considerada más moderada porque no interviene directamente sobre el núcleo del negocio de las apuestas online.

La derogación de la Ley de Etiquetado Frontal

El cuarto proyecto del paquete oficialista propone derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, aprobada en 2021. La iniciativa probablemente sea tratada en la comisión de Salud, también controlada por el oficialismo.

La discusión promete abrir un debate político relevante debido a la contundencia con la que la ley original fue aprobada en el Congreso hace cinco años.

En el Senado, la norma obtuvo:

64 votos a favor

3 votos en contra

En Diputados, el respaldo también fue amplio:

200 votos afirmativos

22 votos negativos

16 abstenciones

En ese contexto, tanto legisladores del PRO como de la UCR acompañaron la aprobación de la ley, lo que podría generar tensiones internas si ahora deben justificar un cambio de posición respecto de aquella votación. Aunque el Congreso tuvo una fuerte renovación de nombres desde entonces, el antecedente legislativo continúa teniendo peso político dentro del debate actual.

El factor Mundial y el manejo de los tiempos parlamentarios

Uno de los elementos que atraviesa la estrategia oficialista es el calendario político condicionado por el próximo Mundial de fútbol, que comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio.

El Gobierno asume que el evento deportivo podría provocar una desaceleración de la actividad legislativa, aunque la intención oficial es evitar una paralización total del funcionamiento de las comisiones. En ese marco, la Casa Rosada deberá decidir qué proyectos acelerar durante el período mundialista y cuáles postergar hasta después de la competencia internacional.

De concretarse esa estrategia, se produciría una ruptura respecto de una práctica histórica del Congreso argentino, donde tradicionalmente la actividad parlamentaria entra en un fuerte parate durante el desarrollo de los mundiales.

Una agenda legislativa amplia

Mientras avanzan los nuevos proyectos, el Senado también podría sesionar antes del Mundial, posiblemente el 4 de junio, para tratar distintos temas pendientes. Entre ellos figuran:

Pliegos judiciales

La aprobación de un plan de pago a dos fondos buitre por 171 millones de dólares

El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

Con este panorama, el Gobierno busca sostener una agenda legislativa intensa y aprovechar el control sobre varias comisiones estratégicas para ordenar el ritmo de discusión de sus iniciativas. La viabilidad política parece más favorable para algunos proyectos, especialmente los vinculados al "Súper RIGI" y la regulación del lobby, donde el oficialismo confía en reeditar mayorías construidas junto a sus aliados habituales.

En otros casos, como la ludopatía digital y la derogación del etiquetado frontal, el escenario aparece más abierto y condicionado por posiciones previas de distintos sectores políticos que ahora deberán redefinir sus posturas dentro de un Congreso atravesado por nuevas correlaciones de fuerzas.