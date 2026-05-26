Nación profundiza el plan de retiros voluntarios y acelera la reducción de la administración pública

Por orden expresa del presidente Javier Milei, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, avanza con un proceso sostenido de reducción del Estado, con especial foco en los organismos descentralizados. La estrategia se articula principalmente a través de un esquema de retiros voluntarios, que según confirmaron dos fuentes a Infobae, incluso evalúa su posible extensión hacia la administración central en las próximas semanas.

Desde el inicio de la gestión, la denominada "motosierra" se consolidó como uno de los símbolos distintivos del oficialismo, una herramienta política que el Gobierno busca profundizar como eje de su reconfiguración institucional. En ese marco, la cartera encabezada por Sturzenegger impulsa acuerdos de desvinculación voluntaria ya aplicados en distintos organismos.

Un esquema dinámico con objetivos presupuestarios y expansión gradual

En marzo de este año, el Poder Ejecutivo estimaba una reducción de al menos 5.000 puestos de trabajo durante el primer trimestre de 2026. Sin embargo, el proceso muestra una dinámica variable. Según un funcionario involucrado en la implementación, hasta el momento más de 2.300 personas adhirieron a los retiros voluntarios, aunque dentro del Gobierno sostienen que las próximas etapas podrían incrementar significativamente esa cifra.

Desde la Casa Rosada explicaron el carácter flexible del programa:

"En cada retiro se proyecta un numero por un tema presupuestario, pero no hablamos de un objetivo general. Además hay retiros que surgen de los mismos organismos que los solicitan. Es algo completamente dinámico".

Este enfoque refuerza la idea de un esquema que no responde a un único objetivo rígido, sino a una combinación de decisiones administrativas, necesidades presupuestarias y pedidos internos de los propios organismos.

Organismos alcanzados y reducción de dotaciones

El programa de retiros voluntarios ya tuvo impacto en distintas dependencias del Estado. Entre los casos más relevantes se destacan:

Dirección Nacional de Vialidad : estiman la salida de cerca de 1.000 empleados .

: estiman la salida de cerca de . Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) : alrededor de 1.170 desvinculaciones .

: alrededor de . Radio y Televisión Argentina (RTA) : junto con acuerdos bajo la intervención de Carlos Curci , la dotación se redujo en más de 252 empleados .

: junto con acuerdos bajo la intervención de , la dotación se redujo en más de . Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) .

. Casa de la Moneda .

. Belgrano Cargas y Logística (BCyL).

En el oficialismo destacan especialmente los casos de Vialidad y ANSES, a los que califican como "los más exitosos", al representar aproximadamente el 10% de la dotación de cada organismo.

Condiciones del retiro y ahorro estatal

El Gobierno defiende los acuerdos de desvinculación mutua como una herramienta de menor conflictividad laboral y eficiencia presupuestaria. Estos contemplan el pago de alrededor del 90% del salario bruto por cada año trabajado.

En la administración libertaria remarcan dos elementos centrales del esquema:

Carácter voluntario , lo que reduce la conflictividad sindical.

, lo que reduce la conflictividad sindical. Ahorro fiscal progresivo, que en muchos casos se materializa en menos de un año.

Según explicaron por los pasillos de Balcarce 50:

"Es de mutuo acuerdo. Son voluntarios por lo cual tienen menor nivel de conflicto. A su vez, le permiten un ahorro al Estado: depende del retiro y la antigüedad de la persona, pero en muchos casos, en menos de un año, ya se generan ahorros".

Además, desde la cartera de Sturzenegger sostienen que el mecanismo resulta "más económico que una indemnización", y afirman que en varios casos son los propios trabajadores quienes solicitan incorporarse al programa.

Un punto clave del esquema es la restricción laboral posterior:

"Quienes adhieren no pueden volver a trabajar en el Estado hasta después de cinco años", remarcan desde la administración.